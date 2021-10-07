Продукты эффективно очистят организм курильщика: тотальный детокс

Никотин – это вредная токсичное вещество, которое вредит здоровью. При попадании в организм он может там находиться длительное время.

Естественное очищение от никотина длится около 6 месяцев. Однако существуют продукты, которые могут ускорить этот процесс и нейтрализовать никотин в организме.

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Продукты, которые нейтрализуют никотин

Капуста

Капуста – это источник изотиоцианатов и антиоксидантов, которые способствуют быстрому выведению токсинов из организма, в частности никотина. Также она эффективно защищает от онкологических заболеваний.

Клюква



Клюква очень полезная / Фото Unsplash

Ягоды клюквы эффективно борются с вредным никотином благодаря повышению уровня сахара в крови. Кислота, которая содержится в них, скорее справится с вредными добавками в крови.

Шпинат

Если вы решили избавиться от вредной привычки, а именно курение, зеленые листья шпината защитит от абстинентного синдрома, который может возникнуть в процессе отказа от сигарет. Он негативно влияет на психическое и эмоциональное состояние человека.

Цитрусовые



Цитрусовые фрукты снижают уровень стресса / Фото Unsplash

Витамин С, который входит в состав цитрусовых фруктов, поможет легче избавиться от зависимости, ведь снижает уровень стресса.

Брокколи

Еще один чудо-овощ, который эффективно справится с остатками вредных веществ в организме. Он содержит большое количество витаминов В5, С и В, а также ген NRF2.

Гранат



Сок граната очень полезен / Фото Unsplash

Красные ягодки граната содержат микроэлементы, которые прекрасно очищают сосуды. Особенно полезно пить сок граната, который часто рекомендуют врачи людям с малокровием и при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

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Ростки пшеницы

Пшеница улучшит эластичность сердечно-сосудистой системы и будет способствовать выведению токсинов из организма.

Курильщикам, которые пытаются избавиться от зависимости, также рекомендуется часто проветривать помещения и проводить больше времени на свежем воздухе. К тому же стоит уделить внимание физическим нагрузкам, они также будут способствовать выведению слизи из бронхов и улучшат общее состояние здоровья.