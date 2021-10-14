Яка їжа уповільнює роботу мозку: список шкідливих продуктів, які варто виключити з раціону
Джерело:24 канал
Стан мозку та нервової системи впливає на функціонування всього організму, а також наш настрій, роботоздатність та рівень енергії. Тож важливо зробити усе можливе, щоб запобігти будь-яким їхнім порушенням.
Найкраща профілактика, як відомо, зміна щоденних звичок, зокрема харчових. Тож сьогодні розглянемо продукти, які є шкідливими для роботи мозку і нерівної системи загалом.
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Трансжири
Це різновид ненасичених жирів, які містяться:
- у їжі швидкого приготування: гамбургерах, картоплі фрі та інших стравах, які готуються на фритюрі, в замороженій піці;
- в хлібобулочних виробах: тістечках, пампушках, мафінах;
- в чипсах, майонезі, маргарині;
- у гідрогенізованій олії. Цей продукт шкідливий не лише для мозку, але й для серця та судинної системи. Також його пов'язують зі збільшенням ризику хвороби Альцгеймера та розвитку деменції.
Сьогодні 60 країн ввели заборону або обмеження на виробництво трансжирів. У нас же забороняється використовувати харчові продукти та інгредієнти із вмістом трансжирних кислот, рівень який перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості жиру у продукті.
Скільки трансжирів безпечно вживати в день? Дослідження кажуть, що для дорослої людини – менш як 1% від добового споживання калорій, тобто 2 – 2,5 грами на день.
Швидкі вуглеводи
Швидкі вуглеводи миттєво надходять в кров і відразу ж трансформуються в енергію. Тому їх ще називають легкозасвоюваними. При їх вживанні різко зростає рівень цукру в крові. Але організм потребує утилізації цукру, через що починається вироблення інсуліну – гормону, який направляє ці калорії або на "закриття" актуальних потреб організму, або відкладає їх "про запас". Що відбувається далі?
Відбувається різкий сплеск інсуліну в крові, який перетікає у втому, слабкість і відчуття голоду. Тому швидкі вуглеводи призводять до ожиріння. Крім того, глюкоза, що залишилася в крові після вживання такої їжі, руйнує стінки судин. Там, де судини зруйновані, розвивається атеросклеротична бляшка, яка блокує доступ поживних речовин до мозку.
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Всі продукти, в яких є цукор, містять швидкі вуглеводи:
- солодкі кондитерські вироби: торти, тістечка, молочний шоколад;
- випічка: білий хліб, кекси, пироги, булочки;
- фрукти: абрикоси, персики, дині, черешня;
- морозиво;
- мед;
- соки;
- газовані напої;
- солодкий чай;
- алкоголь;
- шліфований білий рис.
Солена їжа
Ні для кого не секрет, що надлишок солі в організмі підвищує артеріальний тиск та порушує мозковий кровообіг. Це пов'язано це з тим, що, коли ми вживаємо солоні продукти, зокрема консервації (огірки, помідори), рибу і ковбасу – рідина в організмі затримується, а стінки судин починають набрякати. Це і викликає уповільнення руху крові, що провокує гіпертонію.