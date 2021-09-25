Як зрозуміти, що у вас депресія: причини та головні симптоми

Часто поганий настрій трактують як депресію. Але не варто "знецінювати" це захворювання, адже воно має куди складніші наслідки.

Якщо вчасно не виявити та почати лікувати депресію, вона може набути хронічного характеру і призвести до гірших захворювань. Здорово 24 розповідають про причини та головні симптоми депресії.

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Причини та симптоми депресії

Люди переживають депресію по-різному. Цей розлад настрою часто заважає повсякденній роботі, що призводить до зниження продуктивності. Причини таких станів можуть бути різними: як біологічними, так і соціальними.

Причини депресії:

генетичні порушення: якщо з ваших рідних хтось страждає депресією чи інші розлади;

травма дитинства: деякі події здатні провокувати появу страху та стресу у тілі протягом усього життя;

будова мозку також може стати причиною розвитку депресії, якщо лобова частка менш активна;

деякі захворювання можуть призвести до депресії, зокрема, хронічні хвороби, безсоння або розлад гіперактивності з дефіцитом уваги;

наркотична чи алкогольна залежність теж часто стає причиною депресії;

низька самооцінка або самокритичність;

деякі препарати можуть викликати розлади настрою та призводити до депресії;

стрес та трагічні події також стають причиною депресії.

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Симптоми депресії



Головні симптоми депресії / Фото Unsplash

Під час депресії вас можуть турбувати різні симптоми, які будуть впливати не лише на настрій, а й на роботу організму. До того ж депресія може по-різному проявлятись у чоловіків та жінок.

До симптомів депресії відносять:

поганий настрій, гнів, агресивність, дратівливість, тривогу, неспокій;

відчуття порожнечі, смутку, безнадійності;

втрату інтересу та задоволення від улюблених занять;

відчуття втоми, думки про самогубство, вживання алкоголю чи наркотиків;

втрату сексуального інтересу та зниження статевого потягу;

нездатність зосередитися, труднощі з виконанням завдань, затримку відповідей під час розмов;

безсоння, неспокійний сон або надмірна сонливість;

головний біль, проблеми з травленням.

Якщо ви помітили деякі симптоми у себе, варто звернутись до спеціаліста. Буденність з депресією може бути важкою, але лікування допоможе покращити якість вашого життя.