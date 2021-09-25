Как понять, что у вас депрессия: причины и главные симптомы

25 сентября 2021 , 16:06
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Источник:

Healthline

Часто плохое настроение трактуют как депрессию. Но не стоит "обесценивать" это заболевание, ведь оно имеет куда более сложные последствия.

Если вовремя не обнаружить и начать лечить депрессию, она может приобрести хронический характер и привести к худшим заболеваниям. Здорово 24 рассказывают о причинах и главных симптомах депрессии.

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Причины и симптомы депрессии

Люди переживают депрессию по-разному. Это расстройство настроения часто мешает повседневной работе, что приводит к снижению продуктивности. Причины таких состояний могут быть разными: как биологическими, так и социальными.

Причины депрессии:

  • генетические нарушения: если из ваших родных кто-то страдает на депрессию или другие расстройства;
  • травма детства: некоторые события способны провоцировать появление страха и стресса в теле в течение всей жизни;
  • строение мозга также может стать причиной развития депрессии, если лобная доля менее активна;
  • некоторые заболевания могут привести к депрессии, в частности, хронические болезни, бессонница или расстройство гиперактивности с дефицитом внимания;
  • наркотическая или алкогольная зависимость тоже часто становится причиной депрессии;
  • низкая самооценка или самокритичность;
  • некоторые препараты могут вызвать расстройства настроения и приводить к депрессии;
  • стресс и трагические события также становятся причиной депрессии.

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Симптомы депрессии


Главные симптомы депрессии / Фото Unsplash

Во время депрессии вас могут беспокоить различные симптомы, которые будут влиять не только на настроение, но и на работу организма. К тому же депрессия может по-разному проявляться у мужчин и женщин.

К симптомам депрессии относятся:

  • плохое настроение, гнев, злость, раздражительность, тревогу, беспокойство,
  • ощущение пустоты, печали, безнадежности;
  • потерю интереса и удовольствия от любимых занятий;
  • чувство усталости, мысли о самоубийстве, употребления алкоголя или наркотиков;
  • потерю сексуального интереса и снижение полового влечения;
  • неспособность сосредоточиться, трудности с выполнением задач, задержку ответов во время разговоров;
  • бессонница, беспокойный сон или чрезмерная сонливость;
  • головные боли, проблемы с пищеварением.

Если вы заметили некоторые симптомы у себя, стоит обратиться к специалисту. Обыденность с депрессией может быть тяжелой, но лечение поможет улучшить качество вашей жизни.

Автор: Ірина Бенцак