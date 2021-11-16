Як зробити сніданок здоровим: 7 простих кроків

Щоденна рутина та брак часу часто призводять до фастфудних сніданків. Готувати нашвидкуруч – не означає правильно та здорово.

Сніданок вважається одним з основних прийомів їжі, тому важливо наситити ранкову страву поживними елементами. Здорово 24 діляться корисними порадами, які допоможуть швидко приготувати здоровий сніданок.

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7 кроків до здорового сніданку

Слідкуйте за калоріями

Це потрібно не для того, щоб не перебільшити, а для того, аби спожити не замало. Багато хто нехтує калорійністю першого приймання їжі. Варто пам'ятати, що сніданок повинен містити 25 грамів білка. Це допоможе тривалий час почувати ситим. Не варто робити акцент на вуглеводах, адже завдяки цьому ви лише будете їсти більше протягом дня.



Сніданок дуже важливий / Фото Unsplash

Кількість калорій розраховується індивідуально, зважаючи на ваш рівень активності. Існують певні рекомендації, за якими варто дотримуватись норми у мінімум 300 калорій і не більше 400 – 500.

Їжа багата білком

Білок – це найкраща ранкова їжа, яка задає ритм на весь день: якщо ви з'їли його мало – бажання перекусити буде турбувати вас протягом всього дня. До того ж це компонент важливий для нарощування м'язової маси та відновлення імунної системи. На нього варто також зробити акцент і тим, хто намагається схуднути.

Найпростіші продукти, які наситять білком і знайдуться у кожному домі: яйця і вівсяні пластівці. У нормі сніданок повинен містити від 15 до 30 грамів білка.



Яйця наситять білком / Фото Unsplash

Сніданок після тренування

Якщо ви намагаєтесь схуднути і віддаєте перевагу ранковим тренуванням, то снідати варто після них. Вчені зазначають, що така адаптація прийомів їжі відповідно до фізичних вправ може призвести до глибоких і позитивних змін у загальному стані здоров'я.

Дослідження показує, що чоловіки, які тренувалися до сніданку, спалювали вдвічі більше жиру, ніж ті, які тренувалися після.

Пийте воду

Додати тілу бадьорості та сили можна дуже легко: замініть ранкову каву або чай на склянку води. Дослідження показують, що питна вода вранці може навіть допомогти схуднути.

Додайте клітковину



Додайте фруктів / Фото Unsplash

Клітковина ніколи не буде зайвою в організмі, а навіть може допомогти схуднути. Продукти, багаті цим корисним компонентом, легко додавати у сніданок та міксувати зі звичними стравами. Фрукти, овочі, насіння горіхів та цілозернові стануть вам у пригоді. До того ж такі продукти, як правило, не дуже калорійні.

Солодке на вихідних

Здорові сніданки можуть втомлювати, тому їх іноді можна розбавляти солодкими та не надто корисним. Чудово для цього підійдуть вихідні. Тож якщо ви хочете вафлі, млинці або круасани – не відмовляйте собі у цьому. Занадто жорсткі обмеження не принести вам користь, а лише призведуть до зривів.



Не відмовляйте собі у смачненькому / Фото Unsplash

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Найкращий час для сніданку

Сніданок є дуже важливим прийомом їжі у щоденному раціону, адже саме він задає рівень цукру в крові на решту дня. Важливе значення також має і час приймання їжі. Вчені визначили, що найкращий час для сніданку – після 7 ранку, а якщо точніше – о 7:11.