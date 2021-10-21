Як створити ідеальний осінній раціон: грійтесь і худніть одночасно

З приходом холоду наш організм потребує не лише більше теплого одягу, але й страв, які зігрівають. Додати їжі "тепла" можна за допомогою певних приправ.

Здорово 24 діляться секретами створення осіннього раціону, який принесе багато комфорту у ваші будні та допоможе тримати себе у формі.

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Як створити осіннє меню

Перш за все восени треба подбати про здоровий і міцний імунітет, який буде захищати від сезонних застуд. Збалансований раціон також вбереже від шкідливих перекусів та зайвих солодощів.

Щоденник жирів



Стежте за жирами, які споживаєте / Фото Unsplash

Потрібно уважно слідкувати за жирами, які ви споживаєте. Для цього можете завести спеціальний щоденник або ж скористатись нотатками у смартфоні. Жири необхідні організму для енергії. Вони також подарують відчуття насичення та смаку. Проте, вони можуть мати та негативний вплив на організм, особливо в тандемі з цукром. Для цього необхідно вживати лише правильні жири, зокрема:

замість їжі з фритюрниці – овочевий салат;

замість пиріжка в олії – горіхи;

замість ковбаси – риба;

замість приготування на олії – запечена або відварена страва.

Додайте "теплі" приправи



Додайте теплі спеції / Фото Unsplash

Ваша страва отримає зовсім іншим смак і температуру, якщо ви додасте правильні спеції. У прохолодний сезон рекомендуємо використовувати під час приготування:

куркуму;

каєнський перець;

імбир;

корицю;

чорний перець;

часник.

Придбайте кожен вид спеції та залиште на видному місці, щоб при нагоді додати до салату, овочів, маринаду, м'яса, риби чи навіть трав'яного чаю. А з корицею вийде дуже смачний осінній пиріг.

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Подбайте про мікрофлору



Мікрофлора потребує більше овочів / Фото Unsplash

За здоровий імунітет відповідає ваш кишківник, а точніше бактерії, які там живуть. На жаль, вони не полюбляють харчуватись солодощами чи шкідливими снеками. Для них чудово підійдуть фрукти та овочі, які варто включити у раціон:

огірки та помідори;

болгарський перець;

моркву;

гарбуз, який можна готувати з імбиром і куркумою;

кабачки, баклажани та цукіні;

цвітну капусту і броколі;

ріпчасту цибулю і порей;

капусту;

хрін та редис.

Ці продукти стануть найкращими ліками проти усіх застуд та вбережуть від сезонних недуг.