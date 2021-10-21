Как создать идеальный осенний рацион: грейтесь и худейте одновременно

21 октября 2021 , 09:22
Читати новину українською

Источник:

24 канал

С приходом холода наш организм требует не только больше теплой одежды, но и блюд, которые согревают. Добавить пищи "тепла" можно с помощью определенных приправ.

Здорово 24 делятся секретами создания осеннего рациона, который принесет много комфорта в ваши будни и поможет держать себя в форме.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Как создать осеннее меню

Прежде всего осенью надо позаботиться о здоровом и крепком иммунитете, который будет защищать от сезонных простуд. Сбалансированный рацион также убережет от вредных перекусов и лишних сладостей.

Дневник жиров


Следите за жирами, которые потребляете / Фото Unsplash

Нужно внимательно следить за жирами, которые вы потребляете. Для этого можете завести специальный дневник или воспользоваться заметками в смартфоне. Жиры необходимы организму для энергии. Они также подарят чувство насыщения и вкуса. Однако, они могут иметь и негативное влияние на организм, особенно в тандеме с сахаром. Для этого необходимо принимать только правильные жиры, в частности:

  • вместо еды из фритюрницы – овощной салат;
  • вместо пирожка в масле – орехи;
  • вместо колбасы – рыба;
  • вместо приготовления на масле – запеченная или отварная пища.

Добавьте "теплые" приправы


Добавьте теплые специи / Фото Unsplash

Ваше блюдо получит совсем другим вкус и температуру, если вы добавите правильные специи. В прохладный сезон рекомендуем использовать во время приготовления:

  • куркуму;
  • кайенский перец;
  • имбирь;
  • корицу;
  • черный перец;
  • чеснок.

Приобретите каждый вид специи и оставьте на видном месте, чтобы при возможности добавить к салату, овощям, маринаду, мясу, рыбе или даже травяному чаю. А с корицей получится очень вкусный осенний пирог.

К теме Аппетитная запеканка всего за 25 минут: приготовьте полезный ужин

Позаботьтесь о микрофлоре


Микрофлора требует больше овощей / Фото Unsplash

За здоровый иммунитет отвечает ваш кишечник, а точнее бактерии, которые там живут. К сожалению, они не любят питаться сладостями или вредными снеками. Для них прекрасно подойдут фрукты и овощи, которые следует включить в рацион:

  • огурцы и помидоры;
  • болгарский перец;
  • морковь;
  • тыкву, которую можно готовить с имбирем и куркумой;
  • кабачки, баклажаны и цуккини;
  • цветную капусту и брокколи;
  • репчатый лук и порей;
  • капусту;
  • хрен и редис.

Эти продукты станут лучшим лекарством против всех простуд и уберегут от сезонных недугов.

Автор: Ірина Бенцак