Як проблеми зору впливають на роботу мозку

З віком функціональність організму знижується: здатність швидко думати та рухатись. Зір також часто "бере участь" у цьому дегенеративному процесі, тому деякі люди починають гірше бачити з віком.

Все більше досліджень доводять, що погіршення зору часто пов'язане зі зниженням когнітивних функцій. Тобто, існує зв'язок між здоров'ям очей та роботою мозку, про який ми розповімо у нашому матеріалі.

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Як зір впливає на роботу мозку

Дослідження, опубліковане у JAMA Network Open, яке проводили нещодавно, базувалось на вивченні людей у ​​віці 60 – 94 років. Щороку протягом 7 років у старших людей перевіряли зір і виявили зв'язок з мозковою діяльністю. Зниження зору також впливало на погіршення когнітивних функцій: проблеми з пам'яттю та увагою.

Варто зазначити, що люди, які народилися з вадами зору або проблеми у них з'явились раніше, не можуть постраждати від цього. Їхній мозок здатний пристосовуватись до змін завдяки нейропластичності, пояснює Фей Бегеті – невропатолог та доктор медичних наук. Така адаптативність знижується з віком, тому "пізня" втрата зору може негативно вплинути на роботу мозку.



Зір може впливати на роботу мозку / Фото Unsplash

Поки вчені ще досліджують цей причинно-наслідковий зв'язок, але вже відомо кілька факторів, які можуть пов'язувати зір та роботу мозку.

Такі хвороби, як цукровий діабет та високий кров'яний тиск, впливають на кровоносні судини як мозку, так і очей, що одночасно призводить до когнітивних порушень та втрати зору,

– поясняє Фей Бегеті.

Погане кровопостачання, пошкоджені артерії та запалення в організмі впливають на його здатність безперешкодно функціонувати. Дегенеративні когнітивні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера, відносять саме до запальних захворювань, бо вони викликані запаленням у мозку. З іншої сторони, звичайна втрата зору також може призвести до проблем з пізнанням.

Існує багато негативних наслідків втрати зору, таких як соціальна відмова, зниження фізичної активності та депресія, і все це є незалежними факторами ризику розвитку деменції,

– пояснює доктор Бегеті.

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Можна запобігти зниженню когнітивної функції / Фото Unsplash

До того ж погіршення зору призводить до посиленої роботи мозку, що зумовлює його швидкий занепад. У цьому випадку варто подбати про розв'язання проблеми зору: пройти відповідне обстеження та придбати лінзи чи окуляри.