Як позбутись емоційного багажу: скидаємо зайві тривоги

Емоційний багаж часто пояснюють як пережиту травму в минулому, яка продовжує турбувати та погіршувати якість життя. Він може створювати не лише психологічний, але й фізичний тиск.

Часто емоції, які застрягли в організмі, можуть проявлятись у дуже непередбачуваних ситуаціях: люди можуть плакати під час йоги, масажу чи через пляму на сорочці. Це відбувається тому, що мозок часто пов'язує певні емоції з фізичними діями, які відбувались під час стресової ситуації.

Корисно Аналізи на гельмінти: які, кому та коли здавати

Як позбутись емоційного багажу

Активація певних ділянок тіла може викликати травматичні спогади.

Емоції постійно породжуються – підсвідомо чи свідомо – у відповідь на активізацію спогадів. Дотик до болючих зон – це надійний спосіб відновлення шаблону, пов'язаного з цією травматичною подією,

– пояснює Марк Олсон, доктор філософії.



Емоційний багаж погіршує якість життя / Фото Unsplash

Емоційний багаж може комплексно негативно впливати на організм:

на думку про себе та самооцінку;

реакцію на стрес;

фізичне здоров'я;

відносини з людьми.

Як вивести емоції з організму

Іноді з'являється відчуття, коли хочеться плакати, сміятись, кричати чи бити подушку, але ви ховаєте ці емоції та продовжуєте тримати їх в собі. З часом це може призвести до пригнічених емоцій, таких як несвідоме уникнення. У 2019 році було проведене дослідження, яке показало, що пригнічені емоції можуть повпливати на зниження імунної системи.



Варто позбутись емоційного багажу / Фото Unsplash

Тому дуже важливо боротись із пригніченими емоціями. Ось короткий план роботи, який допоможе звільнитись від непотрібного багажу:

визнайте свої почуття;

попрацюйте з травмою;

не бійтесь відтворити заховані емоції;

рухайтесь, щоб подолати біль;

тренуйте спокій.

Визнайте свої почуття

Важливо зрозуміти свій емоційний світ, це допоможе легше справлятись зі здоровими почуттями. Спершу варто згадати травматичні емоції та зрозуміти їх. Якщо це складно зробити самостійно, спробуйте поспілкуватися з фахівцем з питань психічного здоров'я.

Попрацюйте з травмою



Не бійтесь своїх емоцій / Фото Unsplash

Часто травматичний досвід може переслідувати протягом багатьох років, зокрема до нього відносять:

психічне, емоційне, фізичне або сексуальне насильство;

втрата коханої людини;

розлука з батьками або опікунами;

знущання;

несприятлива атмосфера в сім'ї.

Дитячі травми можуть проявлятися багатьма способами, включаючи:

звинувачення себе;

звинувачення інших;

депресії;

уникнення соціуму.

Марк Олсон пояснює, що важливо відчути горе та пережити його. В гіршому випадку ви можливо ніколи й не отримаєте того, чого насправді заслуговуєте. Як тільки ви спробуєте прожити ці емоції, ви зможете зрозуміти, що насправді з вами відбувалось протягом багатьох років та у який спосіб ви їх уникали.

Робота з прихованими емоціями



Не бійтесь прихованих емоцій / Фото Unsplash

Дослідження дитячих травм є дуже важливим. Зазвичай приховування емоцій виникає через сором чи слабкість. Наприклад, якщо вам казали "заспокоїтися" бо "перестати плакати", коли в дитинстві ви були засмучені, це може викликати у вас сором за свої емоції. Цей етап також рекомендується проходити з терапевтом.

Рух

Соматичні переживання – це спосіб подолати напругу чи емоції, які заховані у вашому тілі.

Коли ми навмисно рухаємось, то можемо створити відчуття безпеки в нашому тілі, якого ми можливо не відчували раніше, особливо це стосується людей, які мають травматичний досвід,

– розповідає психотерапевт Келлі Вінсент.



Фізичні навантаження допоможуть позбутись емоційного багажу / Фото Unsplash

Наприклад, ви можете:

танцювати;

розтягуватись;

займатись йогою чи бойовими мистецтвами;

використовувати медитативну ходьбу;

робити дихальні вправи на живіт.

Такі фізичні навантаження допоможуть вивільнити накопичену енергію, допомагаючи мозку розпізнати різницю між напругою та розслабленням.

До теми Чому виникають аутоімунні захворювання: причина в стресі

Практикуємо спокій



Спробуйте зайнятись йогою / Фото Unsplash

Не бійтесь залишатись наодинці зі своїми думками та почуттями. Коли ваш мозок ненадовго переходить у бездіяльний стан, це викликає те, що вчені називають "само породженим пізнанням". Тобто ви дозволяєте своєму мозку своєрідний потік думок. Коли ви відключаєтесь від зовнішніх подразників, то можете краще зв'язатися зі своїми внутрішніми думками, емоціями та бажаннями. Дійти стану спокою також допоможе: