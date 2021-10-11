Как избавиться от эмоционального багажа: сбрасываем лишние тревоги

Эмоциональный багаж часто объясняют как пережитую травму в прошлом, которая продолжает беспокоить и ухудшать качество жизни. Он может создавать не только психологическое, но и физическое давление.

Часто эмоции, которые застряли в организме, могут проявляться в очень непредсказуемых ситуациях: люди могут плакать во время йоги, массажа или через пятно на рубашке. Это происходит потому, что мозг часто связывает определенные эмоции с физическими действиями, которые происходили во время стрессовой ситуации.

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Как избавиться от эмоционального багажа

Активация определенных участков тела может вызвать травматические воспоминания.

Эмоции постоянно порождаются – подсознательно или сознательно – в ответ на активизацию воспоминаний. Прикосновение к болезненным зонам – это надежный способ восстановления шаблона, связанного с этой травматическим событием,

– объясняет Марк Олсон, доктор философии.



Эмоциональный багаж ухудшает качество жизни / Фото Unsplash

Эмоциональный багаж может комплексно негативно влиять на организм:

на мнение о себе и самооценку;

реакцию на стресс;

физическое здоровье;

отношения с людьми.

Как вывести эмоции из организма

Иногда появляется ощущение, когда хочется плакать, смеяться, кричать или бить подушку, но вы прячете эти эмоции и продолжаете держать их в себе. Со временем это может привести к угнетенным эмоциям, таких как бессознательное избегание. В 2019 году было проведено исследование, которое показало, что подавленные эмоции могут повлиять на снижение иммунной системы.



Стоит избавиться от эмоционального багажа / Фото Unsplash

Поэтому очень важно бороться с подавленными эмоциями. Вот краткий план работы, который поможет освободиться от ненужного багажа:

признайте свои чувства;

поработайте с травмой;

не бойтесь воспроизвести спрятаные эмоции;

двигайтесь, чтобы преодолеть боль;

тренируйте покой.

Признайте свои чувства

Важно понять свой эмоциональный мир, это поможет легче справляться со здоровыми чувствами. Для начала стоит вспомнить травматические эмоции и понять их. Если это сложно сделать самостоятельно, попробуйте пообщаться со специалистом по вопросам психического здоровья.

Поработайте с травмой



Не бойтесь своих эмоций / Фото Unsplash

Часто травматический опыт может преследовать на протяжении многих лет, в частности к нему относят:

психическое, эмоциональное, физическое или сексуальное насилие;

потеря любимого человека;

разлука с родителями или опекунами;

издевательства;

неблагоприятная атмосфера в семье.

Детские травмы могут проявляться многими способами, включая:

обвинения себя;

обвинения других;

депрессии;

избежаниесоциума.

Марк Олсон объясняют, что важно почувствовать горе и пережить его. В худшем случае вы возможно никогда и не получите того, чего на самом деле заслуживаете. Как только вы попробуете прожить эти эмоции, вы сможете понять, что на самом деле с вами происходило в течение многих лет и каким образом вы их избегали.

Работа со скрытыми эмоциями



Не бойтесь скрытых эмоций / Фото Unsplash

Исследование детских травм является очень важным. Обычно сокрытие эмоций возникает из-за стыда или слабости. Например, если вам говорили "успокоиться" бо "перестать плакать", когда в детстве вы были расстроены, это может вызвать у вас стыд за свои эмоции. Этот этап также рекомендуется проходить с терапевтом.

Движение

Соматические переживания – это способ преодолеть напряжение или эмоции, которые спрятаны в вашем теле.

Когда мы намеренно двигаемся, то можем создать ощущение безопасности в нашем теле, которого мы возможно не испытывали раньше, особенно это касается людей, имеющих травматический опыт,

– рассказывает психотерапевт Келли Винсент.



Физические нагрузки помогут избавиться от эмоционального багажа / Фото Unsplash

Например, вы можете:

танцевать;

растягиваться;

заниматься йогой или боевыми искусствами;

использовать медитативную ходьбу;

делать дыхательные упражнения на живот.

Такие физические нагрузки помогут высвободить накопленную энергию, помогая мозгу распознать разницу между напряжением и расслаблением.

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Попробуйте заняться йогой / Фото Unsplash

Не бойтесь оставаться наедине со своими мыслями и чувствами. Когда ваш мозг ненадолго переходит в бездействующее состояние, это вызывает то, что ученые называют "самопорожденным познанием". То есть вы позволяете своему мозгу своеобразный поток мыслей. Когда вы отключаетесь от внешних раздражителей, то можете лучше связаться со своими внутренними мыслями, эмоциями и желаниями. Дойти состояния покоя также поможет: