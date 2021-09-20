Як покращити здоров'я та якість життя всього за тиждень: прості кроки

Ідея почати "нове життя" з понеділка захоплює багатьох. Але як змінити харчування на правильне та позбутись шкідливих звичок?

Здорово 24 розповідають про 7 кроків, які вам допоможуть. Станьте здоровішими та щасливішими вже сьогодні.

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7 кроків до кращого життя

Готуйте з вечора



Приготуйте корисний сніданок звечора / Фото Unsplash

Ранкова кава замість повноцінного здорового сніданку призводить до зниження рівня цукру в крові та швидкої втрати енергії. Після чого ви знову попрямуєте до кавоварки. Проте бадьорість та сили для продуктивного робочого дня можна почерпнути зі здорового збалансованого сніданку, який варто приготувати звечора, якщо зранку у вас обмаль часу.

Лягайте спати раніше

Ранкові тортури у холодну пору і біль від розставання з ліжком та теплою ковдрою можна полегшити. Лягайте спати на годину раніше, так ви зможете легше прокидатись та відчуватимете зранку бадьорість.

Починайте день з тренування



Не забувайте про ранкові вправи / Фото Unsplash

Отримати багато заряду та гарного настрою можна за допомогою ранкової зарядки. Приділяйте 7 хвилин легким фізичним навантаженням і ви швидко побачите, як покращиться метаболізм і робота серцево-судинної системи.

Активний відпочинок з друзями



Відпочивайте з друзями / Фото Unsplash

Надавайте перевагу пішим прогулянкам чи відпочинку на природі, замість посиденьок у барі з пивом. Це допоможе зранку почуватись бадьорим. Якщо ж не завжди вдається вибратись на зустріч з друзями, організуйте собі вдома танці перед дзеркалом. Вони легко замінять активності та піднімуть вам настрій.

Приймайте вітамін D

Осіннє сонце – це швидше рідкість, тому вітамін D потрібно споживати у вигляді спеціальних добавок та продуктів, які його містять у своєму складі. Хоча й про 10-хвилинні прогулянки не варто забувати. Такий тандем подарує вам хороше самопочуття та чудовий відпочинок.

Їжте в хорошій компанії



Обідайте з однодумцями / Фото Unsplash

Замініть обіди з гаджетами на перекус в компанії однодумців. Прихопіть зі собою страву багату білком, клітковиною і злаками. Можете таким чином впливати та контролювати один одного і перейти на правильний раціон буде куди простіше. До того ж обіди на роботі варто сприймати не лише як приймання їжі, а і як можливість перезавантажитись та відпочити.

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Підготовка до сну

Якісний та здоровий сон вимагає неабиякої підготовки. Якщо ви збираєтесь лягати в ліжко, перед цим уникайте зорових подразників – яскравого світла, телефонів та інших ґаджетів. Річ у тім, що штучне освітлення підвищуєте стимуляцію мозку та утруднює процес перемикання організму з активної фази у фазу відпочинку.