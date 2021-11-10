Як не вигоріти наприкінці року: 7 дієвих порад

Кінець року для багатьох видається складним. Відсутність сил та натхнення дають про себе знати. Такі симптоми часто говорять про те, що вигорання вже близько.

Досі не знаєте, як повернути у життя радість від звичних речей та почуватись щасливими? Здорово 24 потішить вас дієвими порадами, які врятують від вигорання.

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Як врятуватись від вигорання

Прийміть свою втому

Перш за все варто дати своєму організму усвідомити та прийняти почуття втоми та виснаження. Спробуйте сконцентруватись на тому, що вас турбує, а не відвертатися. Приділіть час та сили, аби зрозуміти, що саме вас турбує і викликає тривогу: можливо це робочі завдання чи якісь домашні обов'язки.

Спробуйте техніку дихання "7 – 11"

Тривога часто охоплює весь організм і її можна відчувати навіть у тілі. Аби позбутись цих симптомів, спробуйте техніку дихання "7 – 11".

Тривога виникає через надмірне обмірковування одного і того ж самого, тому важливо зосередитися на тілі, а не на думках. Дихання – чудовий спосіб цього досягти,

– пояснює Ліза Батчер, гіпнотерапевтка й енерготерапевтка.



Практикуйте дихання 7 – 11 / Фото Unsplash

Суть такого дихання полягає у тому, що ви повинні зробити на 7 рахунків вдих через ніс, а на 11 – видих через рот.

Зробіть п'ять-десять циклів – або стільки, скільки вам потрібно, щоб заспокоїти тривогу – таке дихання посилає сигнал парасимпатичній нервовій системі, що можна заспокоїтися,

– пояснює експертка.

Плануйте наперед

Гарний спосіб позбутись тривоги – планувати все завчасно. Ви можете обдумувати все до дрібниць, навіть те, що одягнете завтра на роботу.

Зробіть час у дорозі приємнішим



Проводьте час у дорозі з користю / Фото Unsplash

Щодня ми проводимо багато часу у дорозі на роботу, додому чи у справах. Цей відрізок можна зробити куди кориснішим та приємнішим для нашого психологічного здоров'я. Перша порада від терапевтки Карісс – переконатися, що ви носите зручне взуття. Саме воно є провокатором головних болів і поганої зосередженості. Наступний крок – зайняти себе чимось приємним: ви можете вдатись до прослуховування подкасту або ж практикувати дихання (особливо це приємно робити, якщо ви нанесли улюблений парфум або ж бальзам на тіло). До гарних способів відволіктись під час дороги відносять читання. Також рекомендуємо виходити з метро чи автобуса на кілька зупинок раніше, аби трохи прогулятися. Це допоможе зняти стрес, позбутись занепокоєння чи депресії.

Займіться улюбленою справою

Зважаючи на щоденне завантаження, ми часто забуваємо про якісний відпочинок. Аби не вигоріти, потрібно вміти відволікатись від роботи. Улюблене заняття вам допоможе це зробити.

Постарайтеся звільнити місце для того, що допомагає вам почуватися краще. Сон, здорова їжа, водний баланс, відмова від алкоголю та помірні навантаження – ось основи психічного здоров'я, яких на практиці доволі складно дотримуватися,

– ділиться Джоді Карісс, терапевтка і засновниця Self Space.

У тандемі з улюбленими заняттями ці звички допоможуть почуватись бадьорими та здоровими, а також повернуть у життя радість.

Діліться думками із записником



Запишіть почуття у нотатник / Фото Unsplash

Звичка вести щоденник подяки – дуже корисна і добре відома. Ви можете паралельно вписувати і все, що вас дратує, злить і розчаровує. Діліться із записником усіма своїми почуттями та досліджуйте, що їх викликає. Так ви зможете проаналізувати, що для вас підходить, а чого варто уникати.

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Практикуйте BEN, якщо вас все дратує

Постійне роздратування властиве людям, які чітко прямують до емоційного вигорання. Тож коли ви відчуваєте сильну злість, яка проявляється жаром і мурашками по всьому тілу, спробуйте техніку BEN: