Як ми руйнуємо вітаміни у їжі й напоях: методи їх збереження

Ми завжди намагаємося стежити, щоб їжа, яку ми вживаємо, приносила максимум користі, тобто була насичена вітамінами. Але нерідко трапляється так, що навіть в найздоровіших стравах вітамінів майже не залишається.

Є кілька причин чому все відбувається саме так. Частина корисних речовин втрачається ще на етапі транспортування, інша – зникає під час зберігання. А те що залишається не витримує термічної обробки. Розбираємося, як все ж зберегти максимум користі.

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Ось 4 страви, які вважаються корисними. Проте жодна з них насправді не містить високої концентрації вітамінів.

Вода з лимоном

Як тільки цілісна оболонка фрукта пошкоджена, вітамін С починає процес руйнування / Фото Unsplash

Свіжий лимон і листя м'яти, безумовно, багаті вітамінами, особливо вітаміном С. Але кожна хвилина, яку вони проводять у графині чи склянці з водою, відбирає у них велику кількість корисних речовин. Річ у тім, що вітамін С – один з найбільш нестійких. Він здатен швидко руйнуватися при контакті з киснем. Тому, як тільки цілісна оболонка фрукта або зелені пошкоджена, вітамін С починає процес окислення (руйнування).

Якщо дуже хочеться випити води з додаванням цитрусових чи зелені – зробіть це відразу після нарізання продуктів.

Смузі та фреші з супермаркетів

Вітаміни А, С, Е, а також груп В і К швидко втрачають свою активність, якщо зберігати їх в пластикових пляшках, куди проникнув кисень. Чим сильніше подрібнені фрукти, ягоди або овочі, тим більше вони схильні до руйнування під дією світла, кисню, температури.

Стосується це і салатів: їх не варто готувати заздалегідь, а при замовленні салату поза домом обирайте місця, де не використовують заготовки, а нарізають свіжі овочі прямо перед подачею.

Якщо ж ви хочете готувати на роботу:

листя не нарізайте, а додавайте цілими,

також не нарізайте редиску та помідори чері,

обирайте невеликі огірки, перець чи моркву й ріжте їх безпосередньо перед обідом.

Рослинна олія

При тривалому зберіганні олій в зоні ризику опиняються вітаміни А, Е, К і каротин. Вони досить стійкі до високих температур, але уразливі до світла і повітря. Щоб зберегти жиророзчинні вітаміни, олію слід зберігати в прохолодному темному місці з щільно закритою кришкою, бажано у скляній тарі.

Компоти, супи, варення

Їжте свіжі чи морожені ягоди / Фото Unsplash

Напевно кожен ще з дитинства пам'ятає наскільки корисними є компоти. Так, їх склад дійсно вражає різноманітністю корисних інгредієнтів, але, на жаль, безліч вітамінів сильно страждає при термічній обробці, а з кожною годиною зберігання – їх стає все менше.

При сушінні фруктів і ягід для компоту втрачається до 50% вітамінів. Те ж саме стосується овочів і зелені, доданих в суп. Через пару днів в холодильнику у вас буде страва, насичена клітковиною, але з невеликою кількістю корисних речовин.

Варення теж у цей список. Якщо вам подобається додавати його у вівсянку, корисніше тримати в морозилці заморожені ягоди, розморожувати їх та додавати в страву.

Як готувати, щоб уникнути руйнування вітамінів