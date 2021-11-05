Як допомогти собі при COVID-19: корисні поради

Допомогти собі при коронавірусній хворобі можна у кілька способів: за допомогою медикаментів, які мають і негативний вплив на організм, або ж за допомогою продуктів, які лише зміцнять імунну систему.

Здорово 24 діляться списком, який допоможе одужати та почуватись бадьорим. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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9 способів пришвидшити одужання

Хрін

Це перший і головний продукт, до якого варто звернутись при будь-якому інфекційному захворюванні. Він буде ефективний при пневмонії та гаймориті, адже сильніший за антибіотики.

Магній

Магній – необхідний компонент для здорового функціонування організму, особливо у період захворювання, коли імунітет ослаблений. Добова норма складає 600 міліграмів. Магній також захистить вашу нервову систему від негативних впливів COVID-19.



Магній зміцнить нервову систему / Фото Unsplash

Олія з насіння чорного кмину

Олія чорного кмину має відхаркувальну дію та сприяє розширенню бронхів, тому вона корисна при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. При першому триместрі вагітності не варто вживати її.

Гранатовий сік

Гранат – це унікальний суперфуд, адже він наситить організм поживними речовина та стане чудовим лікарством від інфекцій.

Куркума

Ця спеція має противірусні та антибактеріальні властивості. До того ж вона розріджує кров. Проте її не варто вживати у поєднанні з іншими препаратами, адже куркума може вступати із ними в реакцію.

Ісландський мох

Ще один чудовий природний захисник, який сміливо можна вважати рослинним антибіотиком при легеневих захворюваннях.

Лікувальні трави



Лікувальні чаї сприяють одужанню / Фото Unsplash

Буркун, таволга, лист малини, лавр – з цих трав можна творити окремі ліки у вигляді смачного теплого чаю. Натуральний оцет також сприятиме процесу одужання.

Лецитин

Лецитин – це фосфоліпід, який бере участь в утворенні мембран нервових клітин та клітин головного мозку. До того ж з нього складається шар легеневої тканини, який отримує ушкодження під час захворювань. Тому препарат допоможе швидко залікувати уражені ділянки та пришвидшить одужання.

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Дигидрокверцетин

Це засіб належить до підкласу флавонолів, які підвищують стійкість до інфекцій і вірусів.