Ягідно-кавовий пиріг, який ви захочете приготувати

Поєднайте у десерт унікальні смаки та користь. Це смачний торт, яким ви можете здивувати гостей та рідних.

Кавовий аромат, свіжість ягід та горіховий смак – ідеальний тандем. Ділимось корисним рецептом у нашому матеріалі.

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Рецепт кавово-ягідного пирога

Інгредієнти

Тісто:

1 склянка борошна;

3 столові ложки кукурудзяного борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

пів чайної ложки солі;

3 столові ложки вершкового масла;

3 столові ложки олії каноли;

¾ склянки цукру;

2 великих яйця;

⅓ склянки нежирного молока;

3 столові ложки лимонної цедри;

1,5 чайної ложки ванільного екстракту;

1,5 склянки чорниці або малини, свіжої або замороженої;

¾ склянки нарізаного яблука;

Топінг

2 столові ложки холодного вершкового масла;

¼ склянки цукру;

1 склянка нарізаних горіхів пекан.

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Спосіб приготування



Приготуйте корисний десерт / Фото Unsplash

Крок 1. У місткість висипте сухі інгредієнти: 1 склянку борошна, кукурудзяне борошно, розпушувач і сіль. У іншій посудині збивайте вершкове масло кімнатної температури та олію протягом 2 хвилин. Додайте 3/4 склянки цукру і з'єднайте до однорідної суміші. Сюди ж додайте яйця, молоко, цедру лимон, ваніль і збивайте до однорідності. Після цього висипте борошняну суміш.

Крок 2. У окрему посудину висипте заморожені або свіжі ягоди та наріжте яблука. Засипте фрукти 1,5 чайною ложкою борошна та обережно перемішайте. Фрукти додайте у тісто.

Крок 3. Застеліть форму для запікання фольгою, залишивши її з кожного боку вільний край. Фольгу змастіть кулінарним спреєм. У форму викладіть тісто та розгладьте зверху. Розігрійте духовку до 170 градусів.

Крок 4. Приготуйте начинку: у посудину додайте холодне вершкове масло та 1/4 склянки цукру. За допомогою блендера перетворіть інгредієнти в однорідну суміш (масло повинне перетвориться на дрібну крихту). Сюди ж додайте подрібнений пекан та покрийте начинкою тісто.

Крок 5. Випікайте пиріг протягом 50 – 55 хвилин, поки горіхи не стануть темно-коричневими, перевіряючи готовність зубочисткою.

Крок 6. Залиште торт на 2 години у формі, щоб він охолонув. Витягніть його за допомогою вільних країв фольги та наріжте невеликим квадратиками.