Ягодно-кофейный пирог, который вы захотите приготовить

Совместите в десерт уникальные вкусы и пользу. Это вкусный торт, которым можно удивить гостей и родных.

Кофейный аромат, свежесть ягод и ореховый вкус – идеальный тандем. Делимся полезным рецептом в нашем материале.

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Рецепт кофейно-ягодного пирога

Ингредиенты

Тесто:

1 стакан муки;

3 столовые ложки кукурузной муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

полчайной ложки соли;

3 столовые ложки сливочного масла;

3 столовые ложки масла канолы;

¾ стакана сахара;

2 больших яйца;

⅓ стакана нежирного молока;

3 столовые ложки лимонной цедры;

1,5 чайной ложки ванильного экстракта;

1,5 стакана черники или малины, свежей или замороженной;

¾ стакана нарезанного яблока;

Топпинг

2 столовые ложки холодного сливочного масла;

¼ стакана сахара;

1 стакан нарезанных орехов пекан.

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Способ приготовления



Приготовьте полезный десерт / Фото Unsplash

Шаг 1. В емкость высыпьте сухие ингредиенты: 1 стакан муки, кукурузную муку, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте сливочное масло комнатной температуры и масло в течение 2 минут. Добавьте 3/4 стакана сахара и соедините в однородную смесь. Сюда же добавьте яйца, молоко, лимон, ваниль и взбивайте до однородности. После этого высыпьте мучную смесь.

Шаг 2. В отдельную емкость высыпьте замороженные или свежие ягоды и нарежьте яблоки. Засыпьте 1,5 чайной ложкой муки и осторожно перемешайте. Фрукты добавьте в тесто.

Шаг 3. Застелите форму для запекания фольгой, оставив с каждой стороны свободный край. Фольгу смажьте кулинарным спреем. В форму выложите тесто и разгладьте сверху. Разогрейте духовку до 170 градусов.

Шаг 4. Приготовьте начинку: в емкость добавьте холодное сливочное масло и 1/4 стакана сахара. С помощью блендера превратите ингредиенты в однородную смесь (масло должно превратиться в мелкую крошку). Сюда же добавьте измельченный пекан и покройте тесто начинкой.

Шаг 5. Выпекайте пирог в течение 50 – 55 минут, пока орехи не станут темно-коричневыми, проверяя готовность зубочисткой.

Шаг 6. Оставьте торт на 2 часа в форме, чтобы он остыл. Выньте его с помощью свободных краев фольги и нарежьте небольшими квадратиками.