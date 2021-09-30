Все про акне: причини появи та як це пов'язано з їжею

Акне – це проблема шкіри, яка виникає через надмірну кількість шкірного сала. Воно призводить до закупорення пор надлишковими виділеннями та мертвими клітинами. Від цього з'являються неприємні прищі.

Дієтологиня Світлана Фус розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про причини появи вугрів на шкірі та як це пов'язано з харчуванням. Ділимось деталями у нашому матеріалі.

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Причини появи акне

Здоров'я вашої шкіри безпосередньо залежить від того, що ви їсте. Підвищена секреція сальних залоз, які провокують появу акне, виникає через велику кількість вуглеводів та брак амінокислот і жирів. Регулярне вживання рафінованих вуглеводів є однією з головних причин розвитку неприємних утворів. "Жертвами" акне також часто стають прихильники західної дієти: вона передбачає вживання молочних виробів та продуктів з високим глікемічним індексом.



Стан шкіри залежить від харчування / Фото Pexels

Коли організм не отримує потрібну кількість корисних речовин, це негативно відбивається на роботі печінки, яка отримує велике навантаження. Вона не в змозі виконувати свою основну функцію – детоксикацію організму. Тоді весь удар бере на себе шкіра, яка є найбільшим органом в організмі людини.

Саме тому у людей, які страждають на акне, часто діагностують побічні недуги, зокрема гастрит, дисбактеріоз кишківника та інші захворювання шлунково-кишкового тракту. Ушкоджені органи травної системи проявляються на обличчі.



Причини появи акне / Фото Pexels

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До причин появи вугрів також відносять:

спадковість;

гормональний збій;

стреси;

гінекологічні захворювання;

приймання деяких медичних препаратів;

погану екологію;

незбалансоване харчування.



Важливо дбати про правильне харчування / Фото Pexels

Нормалізувати вироблення шкірного сала та побороти захворювання допомагає спеціальна дієта, яку призначає лікар, у поєднанні з препаратами.