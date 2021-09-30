Все об акне: причины появления и как это связано с едой

Акне – это проблема кожи, которая возникает из-за чрезмерного количества кожного сала. Оно приводит к укупориванию пор избыточными выделениями и мертвыми клетками. От этого возникают неприятные прыщи.

Диетология Светлана Фус рассказала на своей странице в инстаграмме о причинах появления угрей на коже и как это связано с питанием. Делимся деталями в нашем материале.

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Причины появления акне

Здоровье вашей кожи напрямую зависит от того, что вы едите. Повышенная секреция сальных желез, провоцирующих появление акне, возникает из-за большого количества углеводов и отсутствия аминокислот и жиров. Регулярное употребление рафинированных углеводов является одной из основных причин развития неприятных образований. "Жертвами" акне также часто становятся поклонники западной диеты: она подразумевает употребление молочных изделий и продуктов с высоким гликемическим индексом.



Состояние кожи зависит от питания / Фото Pexels

Когда организм не получает нужное количество полезных веществ, это негативно отражается на работе печени, получающей большую нагрузку. Она не может выполнять свою основную функцию – детоксикацию организма. Тогда весь удар берет на себя кожа, являющаяся самым большим органом в организме человека.

Именно поэтому у людей, страдающих акне, часто диагностируют побочные болезни, в частности, гастрит, дисбактериоз кишечника и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Поврежденные органы пищеварительной системы проявляются на лице.



Причины появления акне / Фото Pexels

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К причинам появления угрей также относятся:

наследственность;

гормональный сбой;

стрессы;

гинекологические заболевания;

прием некоторых медицинских препаратов;

плохую экологию;

несбалансированное питание.



Важно заботиться о правильном питании / Фото Pexels

Нормализовать выработку кожного сала и побороть заболевание помогает специальная диета, назначаемая врачом, в сочетании с препаратами.