Виразкова хвороба: як виявити та лікувати

Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки (у народі її називають просто – "виразка") – це найпоширеніше захворювання травного тракту, на виникнення якого впливає безліч факторів. Виразка проявляється сильним болем "під ложечкою" (в епігастральній ділянці), проте у деяких випадках хвороба може й не мати характерних симптомів.

Як запідозрити, що слизова вашого шлунка та/або дванадцятипалої кишки – ушкоджені? Як діагностують і лікують це захворювання? Спробуймо відповісти на ці питання у цій статті.

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Що таке виразка

Це – ніщо інше, як відсутність слизової у тій чи іншій ділянці шлунково-кишкового тракту, що є наслідком надмірного виділення кислого шлункового соку, яка фактично "випалює" слизову. Такий дефект з часом може призвести до запалення і навіть некрозу.

Виразка вражає 5 – 10% населення / Фото Pexels

Виразки найчастіше розташовуються у цибулинах дванадцятипалої кишки або шлунку. Рідше – у нижньому відділі стравоходу та нижньому вигині дванадцятипалої кишки. Але загалом можуть з'являтися скрізь, куди тільки здатні потрапити кислі соки.

Виразкова хвороба: наскільки часто зустрічається

Це – захворювання, яке гастроентерологи діагностують, мабуть, найчастіше. Зазвичай – в осіб, старших 50 років. Хоча трапляється, що виявляють навіть у дітей (переважно у батьків-курців).

За підрахунками вчених, виразка вражає 5 – 10% населення, проте в останні роки спостерігається деяке зниження рівня захворюваності. Чому? Читайте далі.

Які причини появи цього захворювання

До основних причин належать:

запалення слизової оболонки шлунка (гастрит), викликаний бактерією Helicobacter pylori (це – ще одна причина, чому варто регулярно мити руки з милом);

генетична схильність;

тривалий прийом протизапальних, жарознижуючих і знеболюючих препаратів (нестероїдних протизапальних), наприклад, аспірину;

надмірне вживання алкоголю;

куріння;

стреси;

нездорове харчування;

синдром Золлінгера-Еллісона, який характеризується надмірною секрецією гормону гастрину.

У 2005 році двоє австралійських учених були удостоєні Нобелівської премії з медицини за прорив у лікуванні виразкової хвороби шлунка. 23 роки перед тим ці ж науковці відкрили бактерію Helicobacter pylori, яка викликає гастрит, а згодом – призводить до появи виразок на запаленій слизовій. Раніше лікарі вважали, що виразкова хвороба є наслідком постійних стресів і нездорового способу життя.

Медики припускають, щоі лише у невеликої частини розвивається справжня виразкова хвороба. А деякі дослідники насмілюються навіть стверджувати, що ця бацила захищає… від розсіяного склерозу (Kermode et al., 2015)!

Інфікуватися нею просто – достатньо поїсти з посуду хворого (скористатися його ложкою чи виделкою, якщо вона добре не помита) або поцілувавшись із ним. Чи розвинеться хвороба, багато у чому залежить від захисних здатностей слизової шлунка та рівня рН шлункових соків.

Виразка викликає регулярну появу пекучого болю / Фото Pexels

Приблизно у 20% випадків лікарі мають справу з "ідіопатичними виразками". Це ті, які не викликані інфікуванням бактерією Helicobacter pylori чи прийомом нестероїдних протизапальних засобів (Charpignon et al., 2013). Ймовірною причиною є порушення балансу факторів, які впливають на цілісність слизової оболонки шлунка, що може включати стрес, вірусні інфекції і прийом нестероїдних препаратів.

Симптоми виразки

На початках виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки може мати безсимптомний перебіг. Але у міру збільшення виразок, пацієнти можуть скаржитися на:

регулярну появу пекучого, тиснучого болю, який посилюється натще і полегшується після прийому їжі (але може повертатися уже навіть через кількадесят хвилин після трапези), рясного пиття (рідина розводить шлункові соки) або ліків, які нейтралізують дію соляної кислоти. Такий біль може турбувати людину тижнями, місяцями і навіть роками, проте він не є єдиним діагностичним критерієм;

"підсмоктування" в області шлунка (переважно зранку);

печію;

порушення травлення;

нудоту і блювоту;

закрепи;

втому;

втрату ваги й апетиту;

відрижку і метеоризм.

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Коли необхідно звернутися до лікаря

До виразкової хвороби не можна ставитися легковажно, оскільки вона може призводити до низки небезпечних ускладнень. Люди, які скаржаться на хронічні болі у животі або мають інші симптоми, які дозволяють запідозрити виразку, повинні негайно звернутися до сімейного лікаря і переконатися, що це – не виразкова хвороба та виключити інші можливі проблеми зі здоров'ям.

Симптоми, які вимагають негайного медичного втручання (госпіталізації хворого):

дуже сильний, постійний біль у животі, який супроводжується напруженням м'язів;

у блювотних масах присутні домішки крові, блювота "кавовою гущею", підозріло темна блювота;

зниження артеріального тиску з одночасною сильною слабкістю і надмірною пітливістю;

присутність крові у калі, дьогтеподібний стілець;

втрата свідомості;

проблеми з диханням.

Як діагностують захворювання

В окремих випадках у ході оперативного втручання ділянки з виразками видаляють, підтягнувши на їх місце здорові тканини. Часом доводиться перерізати нерв, який контролює продукцію шлункового соку.

Ключовим дослідженням, яке проводиться з метою діагностики виразки є ендоскопічне дослідження, тобто стандартна гастроскопія. Через рот пацієнта лікар вводить спеціальний прилад. Пройшовши ним через стравохід, ендоскопіст може дістатися шлунку й оглянути слизову цього органу.

Завдяки проведеній гастроскопії фахівець може підтвердити наявність цієї хвороби у пацієнта, а також додатково виявити наявність бактерії Helicobacter pylori (за допомогою уреазного тесту або бакпосіву) і взяти зразки тканин для подальшого проведення гістопатологічного дослідження, аби виключити наявність ракових захворювань.

Для виявлення Helicobacter pylori існують й неінвазивні тести:

13C-уреазний дихальний тест (базується на здатності бактерії гідролізувати сечовину до аміаку та вуглекислого газу);

тест на визначення антигену Helicobacter pylori у калі;

аналіз крові на антитіла до бактерії.

Але навіть якщо у вас і виявили цей патоген, це не означає, що у вас автоматично є виразка. Якщо ж її у вас таки діагностують, при проведенні належної терапії, змінах у дієті й щоденних звичках, можна не лише добре пролікувати існуючі зміни слизової шлунка, а й попередити появу нових!

Як лікують це захворювання

На сьогодні основним методом лікування виразки шлунка й дванадцятипалої кишки в інфікованих Helicobacter pylori пацієнтів є ерадикація (знищення) збудника за допомогою багатоетапної антибіотикотерапії. Також хворому призначають препарати, які зменшують секрецію шлункової кислоти – інгібітори протонної помпи, такі як омепразол, пантапразол, езомепразол або лансопразол.

Helicobacter pylori знищують багатоетапною антибіотикотерапією / Фото Unsplash

Симптоматичне лікування полягає у прийомі лікарський засобів, які нейтралізують дію шлункового соку. Це – різні комбінації кальцію, алюмінію, магнію та альгінової кислоти або ж блокатори Н2-рецепторів гістаміну (ранітидин, фамотидин). Проте їх сьогодні застосовують дещо рідше.

, що всі ліки слід застосовувати відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря.

Пацієнтам з виразковою хворобою важливо дотримуватися кількох правил:

приймайте медикаменти, які призначив вам лікар і дотримуйтеся дієти, яку він вам рекомендував;

не пропускайте прийомів їжі;

надавайте перевагу продуктам, які легко засвоюються;

уникайте їжі, яка викликає дискомфортні відчуття;

відмовтеся від куріння та вживання алкоголю;

уникайте прийому нестероїдних протизапальних засобів.

Передусім рекомендується виключити з меню такі потенційно шкідливі речовини як алкоголь і кофеїн у вигляді міцної кави та чаю. Водночас слід збільшити споживання овочів та фруктів, збагачених антиоксидантами, які володіють протизапальними властивостями, пригнічують секрецію шлункового соку і активно захищають епітеліальні клітини слизової оболонки. Результати деяких наукових досліджень дозволяють стверджувати, що дієту з великою кількістю овочів та фруктів можна вважати навіть формою лікування виразки (Harsha et al., 2017).

Споживайте продукти, збагачені клітковиною, цинком і селеном / Фото Unsplash

Бажано споживати якомога більше продуктів, збагачених клітковиною, вітаміном С, цинком і селеном, у тому числі устриці, бразильський горіх і деякі види риби, як-от тунець або палтус. Багатообіцяючим потенціалом володіють також продукти з вмістом пробіотиків, такі як йогурт, кефір, квашена капуста і кімчі (корейський варіант нашої квашеної капусти, але більш гострий). Вчені довели, що бактерії Lactobacillus salivarus та L. Johnsonii успішно борються з H. pylori у шлунку (Khoder et al., 2016).

Природні методи лікування виразкової хвороби шлунка

відмова від алкоголю, кави, куріння цигарок, прийому знеболюючих ліків,

більша кількість овочів та фруктів у раціоні,

пробіотики штаму Lactobacillus,

червоний корейський женьшень,

часник,

куркума,

імбир,

зелений чай.

А як щодо народної медицини

Використання лікувальних трав для лікування захворювань травної системи – старе, як світ, а виразка шлунка існувала ще до того, як людство навчилося її діагностувати. Виявляється, що природні способи лікування, які люди застосовували інтуїтивно (найчастіше – методом проб і помилок) протягом сотень років, є доволі ефективними й сьогодні. Більше того: деякі з них мають хороший потенціал стати основою для новітніх препаратів від виразкової хвороби!

Популярною трав'яною добавкою є, наприклад, корейський червоний женьшень, який володіє потужними протизапальними властивостями і допомагає знищити H. pylori (Meshram et al., 2015). На жаль, попри доведену ефективність, застосовувати його довгий час не можна. До протипоказань також належать:

артеріальна гіпертензія;

захворювання вен;

вагітність.

Для українців більш звичним природним засобом лікування виразки є часник, який, будучи сильним антиоксидантом, зменшує запалення у шлунку (Mital et al., 2017). Однак він несумісний з деякими медикаментами, тому попередньо не завадить проконсультуватися з лікарем.

Куркума володіє протизапальними властивостями / Фото Unsplash

Ще один дієвий засіб – куркума, яка немає побічних ефектів і, на думку багатьох учених, пригнічує активність білків, які викликають запалення, що є наслідком присутності H. pylori у шлунку (Tuorkey et al., 2009).

До корінців-"антидотів" можна зарахувати також імбир гіркий (або, як його називають, "шишковидний") чи імбир аптечний (або "лікарський" чи "справжній"). Останній вважається дещо менш ефективним. Ці ароматні корінці допомагають зменшити площу дефектів слизової оболонки шлунка (Sripramote et al., 2003).

Зрештою, варто згадати і про настойки та добавки китайського зеленого чаю, які не лише володіють протизапальними й антиоксидантними властивостями, а й покращують стан мікрофлори травної системи та навіть попереджають некроз тканин! (Nawab, 2015).

Якими ускладненнями загрожує хвороба

Якщо ви лікуєте виразку народними методами (навіть якщо при цьому дотримуєтеся відповідної дієти), ситуація будь-якої миті може вийти з-під контролю. Тож будьте пильні!

Нелікована виразка має тенденцію до постійного прогресування, що означає не тільки посилення симптомів, а й можливі ускладнення для здоров'я. Життю загрожує рідко, але при запущеній формі може призводити до перфорації, коли у стінці шлунка чи тонкої кишки утворюється отвір, через який шлунковий сік може просочуватися у черевну порожнину. Така ситуація потребує невідкладного хірургічного втручання.

Крім того, виразка шлунка може проникнути глибоко у судини і викликати внутрішню кровотечу.

Також може трапитися, що у результаті прогресування хвороби вихід зі шлунка у дванадцятипалу кишку набрякне, заблокувавши вміст травного тракту. У результаті виникне непрохідність, яка без оперативного втручання може призвести до серйозної інтоксикації організму та навіть смерті хворого!