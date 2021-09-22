Вибирайте вершкове масло правильно: поради нутриціолога

Вершкове масло дуже корисне, адже у його складі є багато вітамінів А, B, C, D, Е, К, а також жирних кислот Омега-3 та Омега-6. Аби цей продукт позитивно вплинув на ваш організм, його потрібно вміти правильно вибирати.

Часто неякісне масло з корисного продукту перетворюється у джерело токсичних сполук. Про те, як правильно вибирати масло, розповіла нутриціологиня Софії Рожко.

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Як правильно вибирати масло

Виробництво масла



Варто знати, як виготовляють масло / Фото Unsplash

Для того, аби вміти правильно вибирати масло, потрібно розуміти всі процеси його приготування. Починається все з молока і переходить до пастеризації вершків. Якщо весь процес приготування відбувається на одному виробництві, тоді масло буде якіснішим. Такі продукти зазвичай продаються в локальних відділах або в маленьких магазинчиках. Більшість супермаркетів продають масло, яке виготовлене у різних місцях.

Після пастеризації вершків приготування здійснюється або методом збивання вершків, або методом їх перетворення. І саме в другому варіанті виходить масло з високим відсотком жирності,

– розповідає нутриціологиня.

Склад



Уважно прочитайте склад масла на упаковці / Фото Unsplash

Для виготовлення натурального якісного вершкового масла використовують тільки вершки. Вони можуть бути цільні або пастеризовані та додаткового містити сіль чи закваски. Не варто купувати продукт, якщо у складі є рослинні жири та підсилювачі смаку. Також варто звернути увагу на наявність позначки ДСТУ або ж ТУ.

Жирність масла

Якісне масло – це жирне масло, процент якого стартує від позначки 82,5. У такому продукті вищі санітарні норми, і він краще зберігається. Але тут також варто звертати увагу на вміст, адже у складі масла 69,2% жирності можуть бути пастеризовані вершки коров'ячого молока, а в маслі 72,5% жирності – рослинно-вершкова суміш.

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Як перевірити масло вдома



Спробуйте розтопити масло / Фото Unsplash

Чим натуральніше масло, тим рівномірніше воно тане на пательні, не розшаровується та не виділяє піну. При цьому запах повинен бути легким і вершковим. Ще один спосіб протестувати масло вдома – залити його теплою водою. Натуральне масло буде рівномірно розчинитись, не залишаючи залишків, та виділятиме легкий приємний аромат.