Ви точно про це не здогадувались: 8 звичок, які вас виснажують

Постійне відчуття втоми не завжди пов'язане з важкою роботою чи поганим сном. Часто його причиною можуть бути щоденні звички, про які ви навіть не здогадувались.

Існують речі, які забирають у вас чимало енергії та сили. Тому варто ретельно планувати свій відпочинок та уникати цих 8 звичок.

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Ці речі таємно вас виснажують

Емоційні телевізійні шоу



Не перенавантажуйте психіку емоційними шоу / Фото Unsplash

Якщо після важкого робочого дня ви полюбляєте "розслаблятись", переглядаючи емоційно заряджені телепередачі, будьте обережні. Це може призвести до психічного виснаження, яке трапляється через тимчасове співпереживання почуттів та подій разом з головними героями. Надлишок емоцій стає причиною надмірного збудження. Рекомендуємо ретельно обирати розваги та уникати таких, які викликають у вас сильні почуття, що турбують протягом кількох годин чи днів.

Надто великі перерви між прийманнями їжі

Організм функціонує завдяки енергії, яку він черпає з їжі. Зокрема кожен орган потребує різного елементу. Найважливішим паливом є вуглеводи, білок та жир. Організм має деякі запаси вуглеводів у печінці, які потрібні для роботи мозку. Таких відкладень вистачить на 3 – 6 годин. Тому великі перерви призводять до відчуття фізичного виснаження та провокують бажання до споживання важких вуглеводів.

Безлад на робочому місці



Уникайте безладу на робочому місці / Фото Unsplash

Безлад та бруд на столі погіршують якість роботи. Ваша працездатність знижується через відволікання та неуважність. У такому випадку виконання завдань займає більше часу, а, відповідно, більше розумової зосередженості та енергії. Тому, варто оточувати себе приємними речами та тримати робоче місце у чистоті.

Багато вкладок

Велика кількість вкладок на робочому столі перенавантажує не лише акумулятор ноутбука, але й ваш мозок. Завжди залишається відчуття, що вам потрібно виконати ще дуже багато роботи. Куди краще відкривати кілька сторінок і періодично запитувати себе: скільки ще завдань мені потрібно виконати. Це допоможе уникнути зайвої тривоги та перенавантажень.

Сутулість

Ви будете здивовані, але погана постава теж призводить до більшого виснаження. Це відбувається через тиск на м'язи, суглоби та зв'язки, що зумовлює використання завої енергії та втоми. Якщо ви не завжди можете слідкувати за гарною поставою, придбайте спеціальні гаджети, які будуть робити це за вас: крісла, подушки чи скоби для корекції постави.

Надто завчасне планування



Не варто багато планувати / Фото Unsplash

Відомо, що планування допомагає впорядкувати усі справи та нічого не забувати. Але тут важливо не перестаратись. Надмірне та завчасне планування не дозволяє почуватись гнучким, вільним та часто викликає тривогу через майбутні справи. До того ж варто бути готовим до зниження ефективності, негативного впливу на пам'ять та виснаження. Рекомендуємо завжди залишати у своєму графіку вільні години на відпочинок, хобі та улюблені справи.

Неправильне дихання

Хоча дихання – це автоматичний процес, ви все ж часто можете виконувати його неправильно. Неглибокі вдихи зменшують надходження в організм кисню, який використовується для оптимальної роботи клітин. Це також може посилювати тривогу та викликати втому. Тому, коли відчуваєте напруження чи знесилення, спробуйте зробити кілька глибоких вдихів.

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Яскраве світло вночі



Віддавайте перевагу тьмяному світлу / Фото Unsplash

Ввечері варто уникати яскравого світла, адже воно активізує мозок та переконує його, що ще день. До того ж світло сповільнює вивільнення мелатоніну – гормону, що сприяє сну.