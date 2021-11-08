Вдома краще: переваги домашніх тренувань

В час пандемії домашні тренування та онлайн курси зі схуднення набули особливої популярності. Після такого комфортного схуднення не всі готові повертатись у людні тренажерні зали.

Здорово 24 вирішили розповісти про користь тренувань вдома. Якщо у вас ще є сумніви, беремось їх розвіювати.

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Чому вдома краще: переваги онлайн тренувань

Багато хто не вірить в ефективність тренувань вдома та пояснює це відсутністю мотивації, тренажерів, інвентарю чи домашні справи, які відволікають. У таких ситуаціях важливо змінити підхід до занять, адже інвентар та самі вправи не мають такого великого значення. Важливою є саме ваша фізична активність.



Тренування вдома мають багато переваг / Фото Unsplash

Переваги на недоліки домашніх тренувань

Домашні тренування мають багато переваг, але для них потрібна самодисципліна і досвід. Якщо ви знайдете в собі сили, то зможете відзначити такі плюси:

вільний графік: ви можете самостійно обирати час і тренуватись стільки, скільки вам комфортно;

можна займатися разом з іншими членами сім'ї;

економія часу та коштів;

немає потреби виходити з дому;

можливість змінювати програму та пробувати різноманітні онлайн-тренування.

Проте існують і певні негативні фактори, від яких дуже легко позбутись:

вдома складніше знайти мотивацію;

не завжди простір та відсутність інвентарю дозволяють виконувати усі вправи;

під час занять без тренера збільшується ризик травмувань.

Якщо ви маєте досвід тренувань в залі, тоді заняття вдома будуть більш ефективними, адже ви вже частково розумієте техніку виконання і ризик травм знижується.



Інвентар не найважливіший / Фото Unsplash

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Як підібрати вправи?

В мережі є чимало онлайн-тренувань у вільному доступі. Але як обрати, яке точно підійде для вас. Врахуйте свій досвід занять спортом та готовність. Після цього ви можете переглянути кілька відео та обрати ті вправи, які будуть найбільш ефективними для вас.