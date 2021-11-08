Дома лучше: преимущества домашних тренировок
Источник:24 канал
Во время пандемии домашние тренировки и онлайн курсы по похудению приобрели особую популярность. После столь комфортного похудения не все готовы возвращаться в людные тренажерные залы.
Здорово 24 решили рассказать о пользе тренировок дома. Если у вас еще есть сомнения, беремся их развеивать.
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Почему дома лучше: преимущества онлайн тренировок
Многие не верят в эффективность тренировок на дому и объясняют это отсутствием мотивации, тренажеров, инвентаря или отвлекающих домашние дела. В таких ситуациях важно изменить подход к занятиям, ведь инвентарь и сами упражнения не имеют столь большого значения. Важна именно ваша физическая активность.
Тренировки на дому имеют много преимуществ / Фото Unsplash
Преимущества на недостатки домашних тренировок
Домашние тренировки обладают многими преимуществами, но для них нужна самодисциплина и опыт. Если вы найдете в себе силы, то сможете отметить следующие плюсы:
- свободный график: вы можете самостоятельно выбирать время и тренироваться столько, сколько вам комфортно;
- можно заниматься вместе с другими членами семьи;
- экономия времени и денежных средств;
- нет нужды выходить из дома;
- возможность менять программу и пробовать разнообразные онлайн-тренировки.
Однако существуют и определенные негативные факторы, от которых очень легко избавиться:
- дома сложнее найти мотивацию;
- не всегда пространство и отсутствие инвентаря позволяют выполнять все упражнения;
- во время занятий без тренера увеличивается риск травм.
Если у вас есть опыт тренировок в зале, тогда занятия на дому будут более эффективными, ведь вы уже частично понимаете технику выполнения и риск травм снижается.
Инвентарь не самый важный / Фото Unsplash
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Как подобрать упражнения?
В сети есть немало онлайн-тренировок в свободном доступе. Но как выбрать, какое точно подойдет для вас. Учтите свой опыт занятий спортом и готовностью. После этого вы можете просмотреть несколько видео и выбрать те упражнения, которые будут наиболее эффективны для вас.