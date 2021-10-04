Чи варто відмовлятись: користь та шкода молочних продуктів

Молочні продукти часто викликають дилему у дорослих. Хтось вважає, що від них варто відмовитись, а хтось рекомендує вживати через велику кількість поживних речовин.

Яке ж цих рішень буде правильним? Нутриціологиня Марина Сергеєва розібралась у цьому питанні та поділилась порадами на своїй сторінці в інстаграмі.

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Чи варто вживати молочні продукти дорослим



Чи можна вживати молочні продукти дорослим / Фото Pixabay

Можливість вживання молочних продуктів у дорослому віці залежить від здатності організму завоювати лактозу. Лише у цьому випадку організм почерпне користь. За процес перетравлення молочних продуктів відповідає фермент лактази, який перетворює лактозу, тобто молочний цукор, на глюкозу і галактозу. Активність цього ферменту залежить від генотипу.

Якщо у вас проблеми з перетравленням молочних продуктів, не варто відмовлятись від сиру та молока. Рекомендуємо здати генетичний аналіз. Це потрібно зробити раз у житті, аби переконатись, що з генетикою немає проблем. Якщо результати будуть позитивними, варто подбати про мікрофлору кишківника.

Чи може фермент лактази зникати з віком



Як вік впливає на здатність перетравлювати лактозу / Фото Unsplash

Немовлята харчуються материнським молоком, у якому є лактоза. Тобто їхній організм здатний її перетравлювати. У дорослому віці ця здатність втрачається зазвичай через проблеми у кишківнику. Зокрема, важливий стан слизової тонкого кишківника і бактерій, які в ньому живуть.

Зрозуміти, що молоко – це не ваш продукт, дуже легко: здуття і діарея будуть головними негативними наслідками вживання. Пригадайте, коли саме ви звернути увагу на ці ознаки та що цьому передувало: можливо ви перенесли кишкову інфекцію, отруєння чи лікувалися антибіотиками. Саме це часто стає причиною порушення мікробіом тонкого кишківника, а саме зниження кількості нормофлори та збільшення умовно-патогенної.

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Як лікувати



Спеціальні препарати покращать мікрофлору / Фото Unsplash

Важливо виявити патогенну міклофлору та почати з нею боротись. У першому вам допоможе аналіз мікробіоти ХМС. Після того. як ви отримали результати дослідження, займіться харчуванням. В першу чергу виключіть з раціону продукти, які стають їжею для шкідливих мікробів. Далі потрібно заселити корисні бактерії за допомогою спеціальних препаратів, які порекомендує лікар. І якщо з генетикою все добре, ви можете сміливо після лікування вживати улюблені сир, молоко та інші продукти.