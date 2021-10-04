Стоит ли отказываться: польза и вред молочных продуктов

Молочные продукты часто вызывают дилемму у взрослых. Кто-то считает, что от них стоит отказаться, а кто-то рекомендует употреблять из-за большого количества питательных веществ.

Какое же решение будет правильным? Нутрициологиня Марина Сергеева разобралась в этом вопросе и поделилась советами на своей странице в инстаграме.

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Стоит ли употреблять молочные продукты взрослым



Можно ли употреблять молочные продукты взрослым / Фото Pixabay

Возможность применения молочных продуктов во взрослом возрасте зависит от способности организма завоевать лактозу. Только в этом случае организм почерпнет пользу. За процесс переваривания молочных продуктов отвечает фермент лактазы, который превращает лактозу, то есть молочный сахар, на глюкозу и галактозу. Активность этого фермента зависит от генотипа.

Если у вас проблемы с перевариванием молочных продуктов, не стоит отказываться от сыра и молока. Рекомендуем сдать генетический анализ. Это нужно сделать раз в жизни, чтобы убедиться, что с генетикой нет проблем. Если результаты будут положительными, стоит позаботиться о микрофлоре кишечника.

Может ли фермент лактазы исчезать с возрастом



Как возраст влияет на способность переваривать лактозу / Фото Unsplash

Младенцы питаются материнским молоком, в котором есть лактоза. То есть их организм способен ее переваривать. Во взрослом возрасте эта способность теряется обычно из-за проблем в кишечнике. В частности, важным является состояние слизистой тонкого кишечника и бактерий, которые в нем живут.

Понять, что молоко – это не ваш продукт, легко: вздутие и диарея будут главными негативными последствиями употребления. Вспомните, когда именно вы обратить внимание на эти признаки и что этому предшествовало: возможно вы перенесли кишечную инфекцию, отравление или лечились антибиотиками. Именно это часто становится причиной нарушения микробиом тонкого кишечника, а именно снижение количества нормофлоры и увеличение условно-патогенной.

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Как лечить



Специальные препараты улучшат микрофлору / Фото Unsplash

Важно выявить патогенную миклофлору и начать с ней бороться. В первом вам поможет анализ микробиоты ХМС. После того. как вы получили результаты исследования, займитесь питанием. В первую очередь исключите из рациона продукты, которые становятся пищей для вредных микробов. Далее нужно заселить полезные бактерии с помощью специальных препаратов, которые порекомендует врач. И если с генетикой все хорошо, вы можете смело после лечения употреблять любимые сыр, молоко и другие продукты.