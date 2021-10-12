Ці звички зіпсують вам зуби: що не варто робити

Зуби виконують багато функцій в організмі та відповідають за красиву усмішку, тому важливо стежити за їхнім здоров'ям. У ротовій порожнині живе безліч бактерій, грибків та вірусів: корисних та шкідливих, які передаються при мінімальному контакті.

З дитинства нас навчали доглядати за ротою порожниною: чистити зуби, користуватись зубною ниткою, ополіскувачами та зубочистками. Цих порад ми часто дотримуємось і в дорослому житті. Проте існують речі, яких не варто повторювати, аби не пошкодити зуби.

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Ці звички зіпсують зуби

Занадто жорстке чищення зубів



Не перестарайтесь з силою / Фото Unsplash

Навіть в очищенні зубів варто знати міру. Обирайте для цього комфортну щетину та не перестарайтесь з інтенсивністю. Агресивне чищення з часом може спричинити ерозію емалі та подразнення ясен. Стоматологи рекомендують чистити зуби з комфортним натиском та протягом 2 хвилин.

Смоктання великого пальця

Ще одна погана звичка, яка найчастіше з'являється у дітей, в період прорізування зубів. Не варто хвилюватись, якщо мова йде про немовлят. Така звичка буде шкідливою для дітей старших 5 років, у яких вже є постійні зуби, адже вона може призвести до неправильного прикусу.

Куріння



Куріння шкідливе для зубів / Фото Unsplash

Цигарки комплексно негативно впливають на організм, зокрема на зуби, та можуть призвести одразу до кількох стоматологічних проблем. Перш за все курця легко визначати за кольором зубів, адже цигарки його змінюють. Також вони можуть стати причиною захворювань ясен, розвитку пародонту і передчасної втрати зубів. До того ж вони призводять до неприємного запаху з рота та карієсу через зменшення вироблення слини.

Не варто гризти нігті

Ця шкідлива звичка не лише погіршить зовнішній вигляд ваших нігтів, а й зіпсує зуби. Вона призводить до тріщин, швидкого зношування та дисфункції щелепи. Це відбувається через те, що зуби під час обгризання приймають неприродну форму, виштовхуючи нижню щелепу вперед. До того ж не варто забувати, що під нігтями живе багато шкідливих бактерій.

Вживання великої кількості кави та чаю



Кава та чай зроблять ваші зуби жовтими / Фото Unsplash

Кава та чай, як і сигарети, можуть впливати на колір зубів. Якщо ви дуже полюбляєте ці напої, то будьте готові, що ваша усмішка буде тьмяною та жовтою. А цукор збільшує ризик появи карієсу.

Скреготіння зубами

Цю дію люди можуть повторювати свідомо або ж під час сну навіть не розуміючи цього. Біль у щелепі, головний біль, передчасне зношування зубів та неправильне розташування щелепи – лише деякі негативні наслідки. Також це може призвести до тріщин, відколів та хронічних болів в обличчі.

Переїдання



Переїдання – дуже шкідливе / Фото Unsplash

Переїдання – це не надто корисна звичка, яка вплине не лише на вашу фігуру, а й викличе проблеми зі здоров'ям: ожиріння, порушення обміну речовин та погіршення стану зубів. Бактерії у ротовій порожнині харчуються цукром та залишками їжі між зубами. Своєю чергою, мікроорганізми виділяють кислоти, які погіршують емаль, пошкоджуючи зуби та ясна. Особливо шкідливо їсти пізно ввечері та вночі, адже ви лягаєте спати з нальотом та залишками їжі між зубами.

Неправильне використання зубочисток

Зубочистки варто правильно використовувати, адже вони можуть призвести до пошкодження емалі та подряпин. Також не варто глибоко запихати зубочистку між зубами – це може спричинити зміщення.

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Недостатнє зволоження



Не забувайте пити воду / Фото Unsplash

Водний баланс дуже важливий для роботи організму. Зокрема, він також потрібний для збереження здоров'я зубів, адже вони також можуть зневоднюватись.