Эти привычки испортят вам зубы: что не стоит делать

Зубы выполняют много функций в организме и отвечают за красивую улыбку, поэтому важно следить за их здоровьем. В ротовой полости живет множество бактерий, грибков и вирусов: полезных и вредных, которые передаются при минимальном контакте.

С детства нас учили ухаживать за ротой полостью: чистить зубы, пользоваться зубной нитью, ополаскивателями и зубочистками. Этих советов мы часто придерживаемся и во взрослой жизни. Однако существуют вещи, которые не стоит повторять, чтобы не повредить зубы.

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Эти привычки испортят зубы

Слишком жесткое чистки зубов



Не переусердствуйте с силой / Фото Unsplash

Даже в очистке зубов следует знать меру. Выбирайте для этого комфортную щетину и не переусердствуйте с интенсивностью. Агрессивная чистка со временем может привести к эрозии эмали и раздражения десен. Стоматологи рекомендуют чистить зубы с комфортным напором и в течение 2 минут.

Сосание большого пальца

Еще одна плохая привычка, которая чаще всего появляется у детей в период прорезывания зубов. Не стоит волноваться, если речь идет о младенцах. Такая привычка будет вредной для детей старше 5 лет, у которых уже есть постоянные зубы, ведь она может привести к неправильному прикусу.

Курение



Курение вредно для зубов / Фото Unsplash

Сигареты комплексно негативно влияют на организм, в частности на зубы, и могут привести сразу к нескольким стоматологическим проблемам. Прежде всего курильщика легко определять по цвету зубов, ведь сигареты его меняют. Также они могут стать причиной заболеваний десен, развития пародонта и преждевременной потери зубов. К тому же они приводят к неприятному запаху изо рта и кариесу из-за уменьшения выработки слюны.

Не стоит грызть ногти

Эта вредная привычка не только ухудшит внешний вид ваших ногтей, но и испортит зубы. Она приводит к трещинам, быстрому износу и дисфункции челюсти. Это происходит потому, что зубы во время обгрызание принимают неестественную форму, выталкивая нижнюю челюсть вперед. К тому же не стоит забывать, что под ногтями живет много вредных бактерий.

Употребление большого количества кофе и чая



Кофе и чай сделают ваши зубы желтыми / Фото Unsplash

Кофе и чай, как и сигареты, могут влиять на цвет зубов. Если вы очень любите эти напитки, то будьте готовы, что ваша улыбка будет тусклой и желтой. А сахар увеличивает риск появления кариеса.

Скрежетание зубами

Это действие люди могут повторять сознательно или во время сна даже не понимая этого. Боль в челюсти, головная боль, преждевременный износ зубов и неправильное расположение челюсти – лишь некоторые негативные последствия. Также это может привести к трещинам, сколам и хроническим болям в лице.

Переедание



Переедание – очень вредно / Фото Unsplash

Переедание – это не слишком полезная привычка, которая повлияет не только на вашу фигуру, но и вызовет проблемы со здоровьем: ожирение, нарушение обмена веществ и ухудшения состояния зубов. Бактерии в полости рта питаются сахаром и остатками пищи между зубами. В свою очередь, микроорганизмы выделяют кислоты, которые ухудшают эмаль, повреждая зубы и десны. Особенно вредно есть поздно вечером и ночью, ведь вы ложитесь спать с налетом и остатками пищи между зубами.

Неправильное использование зубочисток

Зубочистки следует правильно использовать, ведь они могут привести к повреждению эмали и царапинам. Также не стоит глубоко запихивать зубочистку между зубами – это может вызвать смещения.

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Недостаточное увлажнение



Не забывайте пить воду / Фото Unsplash

Водный баланс очень важен для работы организма. В частности, он также необходим для сохранения здоровья зубов, ведь они также могут обезвоживаться.