Тепер можна приймати антибіотики без шкоди організму: нове дослідження

Антибіотики допомагають лікувати бактеріальні інфекції та рятують мільйони життів щороку. Проте вони негативно впливають на роботу кишківника, руйнуючи його мікрофлору. Через такі побічні дії багато хто відмовляється від вживання антибіотиків навіть тоді, коли вони потрібні для боротьби з хворобою.

Вчені Європейської лабораторії молекулярної біології провели дослідження, яке допомогло визначити природу негативного впливу на кишківник та створили новий підхід, який допоможе його нівелювати.

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Як зменшити негативний вплив антибіотиків

Серед побічних дій багатьох препаратів є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, інфекції Clostridioides difficile, розвиток алергічних, метаболічних, імунологічних або запальних захворювань. Аби попередити ці негативні наслідки, вчені проаналізували вплив 144 антибіотиків на найпоширеніші мікроби в кишківнику, які мають назву мікробіоми. Вони сприяють ефективному використанню поживних речовини та захищають від патогенних бактерій.

Багато антибіотиків пригнічують ріст різних патогенних бактерій. Цей широкий спектр активності корисний при лікуванні інфекцій, але він збільшує ризик потрапляння мікробів у наш кишківник,

– пояснила Ліза Маєр, один з провідних авторів дослідження.



Антибіотики можуть мати негативний вплив на оргнаізм / Фото Pixabay

Часом певні кишкові бактерії завдають більшої шкоди, ніж інші. Тоді терапія антибіотиками може призвести до дисбалансу в кишківнику, який зазвичай називають дисбактеріозом. Внаслідок цього хворі часто страждають через діарею та різноманітні алергічні реакції. Вчені дослідили побічну шкоду, викликану антибіотиками, і виявили, що деякі ліки можуть захистити багато кишкових бактерій від антибіотиків.

До цього часу наші знання про вплив різних антибіотиків на окремих представників наших мікроорганізмів у кишківнику були неоднозначними. Наше дослідження заповнює великі прогалини у розумінні того, який тип антибіотика впливає на які види бактерій і яким чином,

– пояснює Нассос Тіпас, старший науковий співробітник.

Дослідження розпочали з популярних видів антибіотиків тетрацикліну та макроліту. До цього вони вважались безпечними, адже лише зупиняють ріст бактерій, але не вбивали їх. Проте це не так. Доксициклін, еритроміцин та азитроміцин, 3 широко використовувані антибіотики, знищили одразу кілька видів мікробів у кишківнику.



Вчені дослідили 144 види антибіотиків / Фото Pixabay

Аби зупинити негативний вплив ліків, вчені спробувати додати до них ще один препарат, який повинен був слугувати протиотрутою та захистити корисні бактерії. Вони пробували різні комбінації та поєднували антибіотики еритроміцин або доксициклін з майже 1200 фармацевтичними препаратами, щоб зрозуміти, які з них врятують кишківник.

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В результаті, така протиотрута була віднайдена, а "позитивних" комбінацій було чимало. Звісно, немає жодного препарату, який би на 100% захистив мікробіоми кишківника. Для розробки відповідних ліків та точного дозування потрібні додаткові дослідження, над якими вчені досі працюють.