Теперь можно принимать антибиотики без вреда организму: новое исследование

Антибиотики помогают лечить бактериальные инфекции и спасают миллионы жизней ежегодно. Однако они негативно влияют на работу кишечника, разрушая его микрофлору. Через такие побочные действия многие отказываются от употребления антибиотиков даже тогда, когда они нужны для борьбы с болезнью.

Ученые Европейской лаборатории молекулярной биологии провели исследование, которое помогло определить природу негативного воздействия на кишечник и создали новый подход, который поможет его нивелировать.

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Как уменьшить негативное влияние антибиотиков

Среди побочных действий многих препаратов есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, инфекции Clostridioides difficile, развитие аллергических, метаболических, иммунологических или воспалительных заболеваний. Чтобы предупредить эти негативные последствия, ученые проанализировали влияние 144 антибиотиков на самые распространенные микробы в кишечнике, которые называются микробиомы. Они способствуют эффективному использованию питательных веществ и защищают от патогенных бактерий.

Многие антибиотики подавляют рост различных патогенных бактерий. Этот широкий спектр активности полезен при лечении инфекций, но он увеличивает риск попадания микробов в наш кишечник,

– пояснила Лиза Майер, один из ведущих авторов исследования.



Антибиотики могут оказать негативное влияние на оргнаизм / Фото Pixabay

Иногда определенные кишечные бактерии наносят больший вред, чем другие. Тогда терапия антибиотиками может привести к дисбалансу в кишечнике, который обычно называют дисбактериозом. В результате больные часто страдают из-за диареи и различные аллергические реакции. Ученые исследовали побочные действия, вызванные антибиотиками, и обнаружили, что некоторые лекарства могут защитить много кишечных бактерий от антибиотиков.

К этому времени наши знания о влиянии различных антибиотиков на отдельных представителей наших микроорганизмов в кишечнике были неоднозначными. Наше исследование заполняет большие пробелы в понимании того, какой тип антибиотика влияет на виды бактерий и каким образом, – объясняет Нассос Типаса, старший научный сотрудник.

Исследования начали с популярных видов антибиотиков тетрациклина и макролиты. До этого они считались безопасными, ведь только останавливают рост бактерий, но не убивали их. Однако это не так. Доксициклин, эритромицин и азитромицин, 3 широко используемые антибиотики, уничтожили сразу несколько видов микробов в кишечнике.



Ученые исследовали 144 вида антибиотиков / Фото Pixabay

Чтобы остановить негативное влияние лекарств, ученые попробовать добавить к ним еще один препарат, который должен был служить противоядием и защитить полезные бактерии. Они пробовали разные комбинации и сочетали антибиотики эритромицин или доксициклин с почти 1200 фармацевтическими препаратами, чтобы понять, какие из них спасут кишечник.

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В результате, такое противоядие было найдено, а "положительных" комбинаций было немало. Конечно, нет ни одного препарата, который бы на 100% защитил микробиомы кишечника. Для разработки соответствующих лекарств и точной дозировки нужны дополнительные исследования, над которыми ученые до сих пор работают.