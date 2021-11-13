Смаковий бум: картопля з сиром та лимоном

Якщо вам набрид звичний смак картоплі, спробуйте новий рецепт. Ми підготували для вас цікаву страву, яка поєднує у собі незвичні продукти та аромати.

Готувати таку вечерю дуже просто, а результат буде неймовірний і смачний. Ділимось детальним рецептом у нашому матеріалі.

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Рецепт запеченої картоплі з сиром та лимоном

Подавати ароматний гарнір можна з куркою та рибою. Додайте свіжих овочів і ваша страва буде збалансованою та корисною.

Інгредієнти

700 грамів картоплі;

4 зубчики часнику;

200 грамів сиру фета;

2 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки лимонного соку;

2 столові ложки подрібненого орегано;

¼ чайної ложки меленого перцю.

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Спосіб приготування



Наріжте картоплю / Фото Unsplash

Крок 1. Очистьте картоплю та наріжте кубиками. Підготуйте форму для запікання: змастіть олією або спреєм. Викладіть на деко картоплю та розкидайте зубчики часнику.

Крок 2. Сир фета розмістіть посередині. Полийте олією та 1 столовою ложкою лимонного соку. Зверху картоплю приправте орегано, сіллю та перцем. Розігрійте духовку до 200 градусів і готуйте картоплю, поки вона не стане м'якою, 25 – 35 хвилин.

Крок 3. Коли картопля буде готова, вичавіть м'який часник та розмішайте гарнір з сиром та спеціями. Перед подачею додайте олії, лимонного соку та орегано.