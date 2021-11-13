Смаковий бум: картопля з сиром та лимоном
Джерело:Eating Well
Якщо вам набрид звичний смак картоплі, спробуйте новий рецепт. Ми підготували для вас цікаву страву, яка поєднує у собі незвичні продукти та аромати.
Готувати таку вечерю дуже просто, а результат буде неймовірний і смачний. Ділимось детальним рецептом у нашому матеріалі.
Дізнайтесь ГРВІ чи глисти: симптоми зараження можуть бути однакові
Рецепт запеченої картоплі з сиром та лимоном
Подавати ароматний гарнір можна з куркою та рибою. Додайте свіжих овочів і ваша страва буде збалансованою та корисною.
Інгредієнти
- 700 грамів картоплі;
- 4 зубчики часнику;
- 200 грамів сиру фета;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 2 столові ложки подрібненого орегано;
- ¼ чайної ложки меленого перцю.
Корисно Коли правильне харчування шкодить: 5 неочевидних фактів
Спосіб приготування
Наріжте картоплю / Фото Unsplash
Крок 1. Очистьте картоплю та наріжте кубиками. Підготуйте форму для запікання: змастіть олією або спреєм. Викладіть на деко картоплю та розкидайте зубчики часнику.
Крок 2. Сир фета розмістіть посередині. Полийте олією та 1 столовою ложкою лимонного соку. Зверху картоплю приправте орегано, сіллю та перцем. Розігрійте духовку до 200 градусів і готуйте картоплю, поки вона не стане м'якою, 25 – 35 хвилин.
Крок 3. Коли картопля буде готова, вичавіть м'який часник та розмішайте гарнір з сиром та спеціями. Перед подачею додайте олії, лимонного соку та орегано.