Скумбрія може дивувати: цікавий рецепт бурячкового паштету
Джерело:24 канал
Риба обов'язково повинна бути у будь-якому корисному раціоні. Це найкраще джерело жирних кислот омега-3 та інших потрібних вітамінів.
Всі звикли смажити, коптити, маринувати чи запікати рибу, але мало хто пробував готувати з неї паштет. У тандемі з буряком цей морепродукт отримає зовсім інший смак і точно буде вам до вподоби. До того ж спосіб приготування такої корисної закуски дуже простий.
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Користь скумбрії
М'ясо скумбрії наситить організм багатьма корисними речовинами, серед яких: калій, магній, фосфор, натрій, залізо, кальцій, вітаміни B12 і D. Риба також багата білком і жирною кислотою омега-3. Всі ці корисні компоненти позитивно впливати на роботу організму, зокрема вживання скумбрії:
- сприяє покращенню зору;
- стабілізує гормональний фон;
- знімає стрес і покращує настрій;
- знижує рівень холестерину;
- запобігає розвитку онкологічних захворювань;
- підвищує рівень гемоглобіну;
- запобігає атеросклерозу;
- зміцнює кісткову тканину.
Користь скумбрії / Фото Unsplash
Рецепт паштету зі скумбрії
Інгредієнти
- 1 скумбрія;
- 1 буряк середнього розміру;
- 2 столові ложки жирного грецького йогурту або сметани;
- пів лимона;
- пів апельсина;
- зелень для оформлення;
- сіль, перець.
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Спосіб приготування
Запечіть рибу для паштету / Фото Unsplash
Крок 1. Очистьте рибу від нутрощів та добре промийте. Приправте скумбрію сіллю та перцем, всередину начиніть кільцями апельсину, змастіть олією та загорніть у фольгу. Готуйте у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 10 хвилин, тоді зменште температуру до 180 і тримайте ще 15 хвилин.
Крок 2. За цей час відваріть буряк. Наберіть у каструлю води, помістіть туди овоч та варіть протягом 30 хвилин.
Крок 3. Відділіть філе готової риби від шкіри та кісток. Помістіть у блендер скумбрію, буряк, йогурт, цедру та сік 1 лимона, і збийте до однорідної суміші. Тоді додайте солі та перцю за бажанням.
Смакувати рибний паштет можна зі свіжими підсмаженими тостами, прикрасивши зеленню.