Скумбрия может удивлять: интересный рецепт свекольного паштета
Источник:24 канал
Рыба обязательно должна быть в любом полезном рационе. Это самый лучший источник жирных кислот омега-3 и других нужных витаминов.
Все привыкли жарить, коптить, мариновать или запекать рыбу, но мало кто пробовал готовить из нее паштет. В тандеме со свеклой этот морепродукт получит совсем другой вкус и точно вам понравится. К тому же способ приготовления такой полезной закуски очень прост.
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Польза скумбрии
Мясо скумбрии напитает организм многими полезными веществами, среди которых калий, магний, фосфор, натрий, железо, кальций, витамины B12 и D. Рыба также богата белком и жирной кислотой омега-3. Все эти полезные компоненты оказывают положительное влияние на работу организма, в частности употребление скумбрии:
- способствует улучшению зрения;
- стабилизирует гормональный фон;
- снимает стресс и улучшает настроение;
- снижает уровень холестерина;
- предотвращает развитие онкологических заболеваний;
- повышает уровень гемоглобина;
- предотвращает атеросклероз;
- укрепляет костную ткань.
Польза скумбрии / Фото Unsplash
Рецепт паштета из скумбрии
Ингредиенты
- 1 скумбрія;
- 1 свекла среднего размера;
- 2 столовые ложки жирного греческого йогурта или сметаны;
- пол лимона;
- пол апельсина;
- зелень для оформления;
- соль, перец.
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Способ приготовления
Запечь рыбу для паштета / Фото Unsplash
Шаг 1. Очистите рыбу от внутренностей и хорошо промойте. Приправьте скумбрию солью и перцем, начините внутрь кольцами апельсина, смажьте маслом и заверните в фольгу. Готовьте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 10 минут, затем убавьте температуру до 180 и держите еще 15 минут.
Шаг 2. За это время отварите свеклу. Наберите в кастрюлю воды, поместите туда овощи и варите в течение 30 минут.
Шаг 3. Отделите филе готовой рыбы от кожи и костей. Поместите в блендер скумбрию, свеклу, йогурт, цедру и сок 1 лимона и взбейте до однородной смеси. Затем добавьте соли и перца по желанию.
Смаковать рыбный паштет можно со свежими поджаренными тостами, украсив зеленью.