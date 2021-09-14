Скраб для волосся: корисний засіб для шкіри голови своїми руками

У догляді за волоссям дуже важливо використовувати не лише маску та бальзам, а й скраб. Його варто застосовувати не частіше одного разу в тиждень.

Саме скраб відіграє важливу роль в очищенні волосся, адже шампунь не завжди може справитись із забрудненнями. Аби позбутися шкірного сала, пилюки, бруду та залишків продуктів для укладання волосся, приготуйте унікальний засіб вдома.

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Скраб для волосся

Шкіра голови лущиться, волосся швидко стає жирним, втрачає блиск та силу? З цими негативними наслідками допоможе справитись скраб для волосся. Його основна функція – видалення ороговілої шкіри.

Інгредієнти

2 столові ложки коричневого цукру-сирця;

2 столові ложки меду;

3 столові ложки кокосової олії;

2 столові ложки мигдалевої олії.

Спосіб застосування



Приготуйте скраб для волосся / Фото Unsplash

Крок 1. У невелику посудину додайте всі інгредієнти та добре перемішайте до утворення однорідної маси.

Крок 2. Зачерпніть невелику кількість скрабу та нанесіть на шкіру голови, легко втираючи масажними рухами суміш у волосся.

Крок 3. Відділяйте волосся невеликими частинками, щоб пропрацювати кожний сантиметр шкіри.

Крок 4. Після втирання залиште скраб на 5 хвилин, а потім змийте шампунем та зволожте волосся кондиціонером.

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