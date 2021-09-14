Скраб для волос: полезное средство для кожи головы своими руками
Источник:Cosmopolitan
В уходе за волосами очень важно использовать не только маску и бальзам, но и скраб. Его следует применять не чаще одного раза в неделю.
Именно скраб играет важную роль в очистке волос, ведь шампунь не всегда может справиться с загрязнениями. Чтобы избавиться кожного сала, пыли, грязи и остатков продуктов для укладки волос, приготовьте уникальное средство дома.
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Скраб для волос
Кожа головы шелушится, волосы быстро становятся жирными, теряют блеск и силу? С этими негативными последствиями поможет справиться скраб для волос. Его основная функция – удаление ороговевшей кожи.
Ингредиенты
- 2 столовые ложки коричневого сахара-сырца;
- 2 столовые ложки меда;
- 3 столовые ложки кокосового масла;
- 2 столовые ложки миндального масла.
Способ применения
Приготовьте скраб для волос / Фото Unsplash
Шаг 1. В небольшую емкость добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте до образования однородной массы.
Шаг 2. Зачерпните небольшое количество скраба и нанесите на кожу головы, слегка втирая массажными движениями смесь в волосы.
Шаг 3. Отделяйте волосы небольшими частицами, чтобы проработать каждый сантиметр кожи.
Шаг 4. После втирания оставьте скраб на 5 минут, а затем смойте шампунем и увлажните волосы кондиционером.
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