Скраб для волос: полезное средство для кожи головы своими руками

В уходе за волосами очень важно использовать не только маску и бальзам, но и скраб. Его следует применять не чаще одного раза в неделю.

Именно скраб играет важную роль в очистке волос, ведь шампунь не всегда может справиться с загрязнениями. Чтобы избавиться кожного сала, пыли, грязи и остатков продуктов для укладки волос, приготовьте уникальное средство дома.

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Скраб для волос

Кожа головы шелушится, волосы быстро становятся жирными, теряют блеск и силу? С этими негативными последствиями поможет справиться скраб для волос. Его основная функция – удаление ороговевшей кожи.

Ингредиенты

2 столовые ложки коричневого сахара-сырца;

2 столовые ложки меда;

3 столовые ложки кокосового масла;

2 столовые ложки миндального масла.

Способ применения



Приготовьте скраб для волос / Фото Unsplash

Шаг 1. В небольшую емкость добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте до образования однородной массы.

Шаг 2. Зачерпните небольшое количество скраба и нанесите на кожу головы, слегка втирая массажными движениями смесь в волосы.

Шаг 3. Отделяйте волосы небольшими частицами, чтобы проработать каждый сантиметр кожи.

Шаг 4. После втирания оставьте скраб на 5 минут, а затем смойте шампунем и увлажните волосы кондиционером.

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