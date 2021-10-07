Схудла на 54 кілограми, але перестала нормально харчуватись: яких помилок не варто повторювати

Дженніфер Стіл розповіла свою історію схуднення та поділилась досвідом харчування кето-дієтою. Вона дуже негативно вплинула на її відносини з їжею.

Жінка почала дотримуватись кето-дієти у 2018 році та за рік схудла на 54 кілограми. Здорово 24 розповідає, яких помилок не варто припускатись у харчуванні, аби не наразити себе на небезпеку.

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Як кето-дієта позбавила можливості нормально харчуватись

Нав'язливе перечитування етикеток

Кето-дієта передбачає контроль калорій. Їх варто споживати менше, ніж потрібно організму для виконання щоденних функцій. Це викликало у жінки страх з'їсти більше, ніж потрібно, тож вона нав'язливо перечитувала всі етикетки та рахувала все, що з'їла. Ця звичка залишилась і до сьогодні та не дає їй можливості вільно харчуватись.

"Якщо я перевищу кількість вуглеводів на 20 грамів, це зіпсує мені день"



Дівчина схудла на 54 кілограми / Фото Insider

Кетогенні дієти в основному роблять акцент на продуктах з високою кількістю жирів та низьким вмістом вуглеводів, які не повинні перевищувати 20 грамів на день. У цю норму дуже важко вмістити їжу, хіба що низьковуглеводні овочі. Їсти картоплю, рис, хліб чи макарони не можна. І щоразу, коли жінка з'їдала цілозернові тости чи банан, то почувалась невдахою.

Постійні зриви

Кето дієта дуже жорстка. Такі тривалі та строгі обмеження призводять до зривів, адже не залишається зовсім місця для улюблених частувань навіть у маленьких порціях.

Можливо, це не проблема для людей, у яких не було проблем із надмірним харчуванням, але знання, що я не можу щось мати, лише робить його більш привабливим,

– розповідає Дженніфер Стіл.

Я вживала неправильну їжу



Кето-дієта має недоліки /Фото Unsplash

Обмежений вибір їжі з низькою кількістю вуглеводів та високим вмістом жирів залишав мало вибору, отож для того, аби почуватись ситою, дівчина споживала протеїнові батончики з цукру, печиво та солодощі, а також продукти з високим вмістом жиру, такі як ковбаса та бекон. Це призвело до надзвичайно підвищеного рівня холестерину.

Надто сильні обмеження

Феєричні результати стали заохоченням до ще більших обмежень. Дівчина почала споживати менше калорій, ніж було потрібно, враховуючи вагу та рівень активності.

Я знала, що перебільшую, але частина мене чіплялася за успіх і хотіла продовжувати ускладнювати процес для швидших результатів,

– розповідає жінка.

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Відмова від корисних продуктів



Дівчина не могла їсти всі корисні продукти / Фото Unsplash

20 грамів вуглеводів – це дуже велике обмеження, яке стосується корисних овочів і фруктів. Тож Дженніфер була змушена відмовитись від продуктів, які не входили до списку кето-дієти. Вона не могла їсти солодку картоплю, кабачки з горіхами, коричневий рис, кіноа, банани, вівсянку, квасолю та багато інших, які несуть користь для здоров'я. Хоча її організм потребував смачних страв, вітамінів, мінералів та інших мікроелементів, які містять ці інгредієнти.