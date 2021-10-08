Що їсти, щоб знизити рівень "шкідливого" холестерину: перелік продуктів

Підвищений холестерин часто є винуватцем атеросклеротичних бляшок на судинних стінках судин. Саме вони можуть закрити просвіт судини.

Холестерин – це жироподібна речовина, яка входить до складу клітинних оболонок та бере участь у виробленні статевих гормонів. Відтак зниження холестерину нижче норми є шкідливим та призводить до ряду захворювань серцево-судинної системи.

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Щоб тримати рівень холестерину в балансі, варто вживати певні продукти, які позитивно впливають на роботу серця та судин.

Гіркий шоколад (70% какао)

Шоколад поліпшує ліпідний склад крові / Фото Pexels

У какао-бобах багато флавоноїдів – антиоксидантів, які здатні пригнічувати дію вільних радикалів. Останні негативно впливають на здоров'я серця і судин. Крім того, цей продукт допомагає істотно поліпшити ліпідний склад крові.

Полуниця

Полуниця – джерело поліфенолів – рослинних сполук, які зміцнюють серцево-судинну систему. Також вони підвищують вироблення "хорошого" холестерину, що покращує стан стінок судин і серцевого м'яза.

Малина

Малина також багата на поліфеноли та розчинну клітковину, яка допомагає підтримувати здоров'я серця, судин, а також покращує травлення.

Авокадо

Ненасичені жирні кислоти, які місяться в авокадо, здатні регулювання рівень "шкідливого" холестерину / Фото Pexels

Цінні ненасичені жирні кислоти, які місяться в авокадо, здатні регулювання рівень "шкідливого" холестерину у організмі, а також очищувати судини, зміцнювати їх стінки та запобігати закупоркам.

Кіноа

Високий вміст білка, клітковини, а також мінеральні сполуки роблять кіноа одним із найкращих продуктів для зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності.

Оливки та оливкова олія

Мононенасичені жирні кислоти, які містяться в оливках, необхідні для нормальної роботи усіх систем організму. Важливо, що саме ці продукти застосовуються для профілактики серцево-судинних недуг.

Фісташки

Фісташки входять в трійку горіхів з найнижчою енергетичною цінністю, тож навіть щоденне вживання не нашкодить фігурі. Серед корисних особливостей фісташок – високий вміст клітковини, антиоксидантів, вітамінів, що запобігають окислювальним процесам у клітинах організму, а також покращують роботу серця та судин.

Банани

Банани стимулюють виведення з організму "шкідливого" холестерину, не дозволяючи йому потрапити у кровотік і закупорити артерії.