Что есть, чтобы снизить уровень "вредного" холестерина: перечень продуктов

Повышенный холестерин часто является виновником атеросклеротических бляшек на сосудистых стенках сосудов. Именно они могут закрыть просвет сосуда.

Холестерин - это жироподобное вещество, которое входит в состав клеточных оболочек и участвует в выработке половых гормонов. Поэтому снижение холестерина ниже нормы вредно и приводит к ряду заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Читайте Свежие овощи и зелень с грядки: опасность – вовсе не в нитратах

Чтобы держать уровень холестерина в балансе, следует употреблять определенные продукты, которые положительно влияют на работу сердца и сосудов.

Горький шоколад (70% какао)

Шоколад улучшает липидный состав крови / Фото Pexels

В какао-бобах много флавоноидов – антиоксидантов, которые способны подавлять действие свободных радикалов. Последние негативно влияют на здоровье сердца и сосудов. Кроме того, этот продукт помогает существенно улучшить липидный состав крови.

Клубника

Клубника – источник полифенолов – растительных соединений, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также они повышают выработку "хорошего" холестерина, улучшает состояние стенок сосудов и сердечной мышцы.

Малина

Малина также богата полифенолами и растворимой клетчаткой, которая помогает поддерживать здоровье сердца, сосудов, а также улучшает пищеварение.

Авокадо

Ненасыщенные жирные кислоты, которые месятся в авокадо, способны регулировать уровень "вредного" холестерина / Фото Pexels

Ценные ненасыщенные жирные кислоты, которые месятся в авокадо, способны регулировать уровень "вредного" холестерина в организме, а также очищать сосуды, укреплять их стенки и предотвращать засорения.

Киноа

Высокое содержание белка, клетчатки, а также минеральные соединения делают киноа одним из лучших продуктов для снижения уровня липопротеинов низкой плотности.

Оливки и оливковое масло

Мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в оливках, необходимые для нормальной работы всех систем организма. Важно, что именно эти продукты применяются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Фисташки

Фисташки входят в тройку орехов с низкой энергетической ценностью, поэтому даже ежедневное употребление не навредит фигуре. Среди полезных особенностей фисташек – высокое содержание клетчатки, антиоксидантов, витаминов, которые предотвращают окислительные процессы в клетках организма, а также улучшают работу сердца и сосудов.

Бананы

Бананы стимулируют выведение из организма "вредного" холестерина, не позволяя ему попасть в кровоток и закупорить артерии.