Що трапиться з організмом, якщо відмовитися від хліба: результати дослідження

Часто дієтологи та блогери, які спеціалізуються на харчуванні стверджують, що відмові від хліба – запорука здоров'я та красивого тіла. Однак нещодавні дослідження ще раз підтверджують думку, що всього повинно бути у міру.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Frontiers in Nutrition, відмова від хліба або його нестача в раціоні, можуть негативно впливати на роботу шлунку та дефіциту поживних речовин.

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Після вивчення інформації, зібраної програмою National Health and Nutrition Examination Survey, вдалося з'ясувати, що у більшості дорослих, які утримувалися від вживання очищеного зерна, рівень енергії знижувався на 10%. До того ж в них спостерігався дефіцит рослинної клітковини, магнію та заліза.

Хліб, зерна і загалом вуглеводи заробили погану репутацію в нашому суспільстві. Однак вуглеводи – найкраще джерело палива для вашого тіла і хороше джерело енергії для мозку, – стверджує дієтологиня Сара Вільямс.

Вона зазначає, що працювала з великою кількістю клієнтів та прийшла до висновку, що всі вони можуть похвалитися підвищеним рівнем енергії, коли отримують достатню кількість вуглеводів. "У здоровій, збалансованій дієті від 40 до 60% калорій має надходити з вуглеводів, в тому числі з хліба та злаків", – додає Вільямс.

Вуглеводи в помірній кількості – це добре, вони допомагають тілу отримати енергію, особливо якщо ви плануєте займатися будь-якою фізичною активністю, – каже лікарка, додаючи, що нема потреби повністю відмовлятися від хліба або інших злаків.

Обирайте цілозерновий хліб / Фото Pexels

Зниження рівня енергії на 10% свідчить, що кожного разу, коли ви виключаєте з раціону цілу групу продуктів, вам доведеться шукати, чим її замінити. В інакшому разі вам загрожує порушення фізичних або когнітивних функцій, пов'язане з неправильним функціонуванням деяких систем чи органів.

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Якщо ви повністю відмовляєтеся від хліба і цілозернових продуктів й ніяк не заповнюєте спровокований відмовою дефіцит калорій, ймовірно, до кінця дня ви відчуєте головний біль та втому.

Щоб впевнитися, що ви отримуєте необхідну кількість поживних речовин, пов'язаних зі зерном включіть в раціон цілозерновий хліб, коричневий рис, ячмінь, овес, кіноа, макарони з цілозернового борошна. Регулярне вживання цих продуктів допоможе вам отримувати достатню кількість клітковини, заліза, фолієвої кислоти і магнію.