Что случится с организмом, если отказаться от хлеба: результаты исследования

Часто диетологи и блоггеры, специализирующиеся на питании утверждают, что отказ от хлеба – залог здоровья и красивого тела. Однако недавние исследования еще раз подтверждают мнение о том, что всего должно быть в меру.

Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Nutrition, отказ от хлеба или его недостаток в рационе, могут негативно влиять на работу желудка и дефицита питательных веществ.

Интересно Анализы гельминты: какие, кому и когда сдавать

После изучения информации, собранной программой National Health and Nutrition Examination Survey, удалось выяснить, что у большинства взрослых, которые воздерживались от употребления очищенного зерна, уровень энергии снижался на 10%. К тому же в них наблюдался дефицит растительной клетчатки, магния и железа.

Хлеб, зерна и вообще углеводы заработали плохую репутацию в нашем обществе. Однако углеводы – лучший источник топлива для вашего тела и хороший источник энергии для мозга, – утверждает диетолог Сара Уильямс.

Она отмечает, что работала с большим количеством клиентов и пришла к выводу, что все они могут похвастаться повышенным уровнем энергии, когда получают достаточное количество углеводов. "В здоровой, сбалансированной диете от 40 до 60% калорий должно поступать из углеводов, в том числе из хлеба и злаков", – добавляет Уильямс.

Углеводы в умеренном количестве – это хорошо, они помогают телу получить энергию, особенно если вы планируете заниматься любой физической активностью, – говорит врач, добавляя, что нет необходимости полностью отказываться от хлеба или других злаков.

Выбирайте цельнозерновой хлеб / Фото Pexels

Снижение уровня энергии на 10% свидетельствует, что каждый раз, когда вы исключаете из рациона целую группу продуктов, вам придется искать, чем ее заменить. В противном случае вам грозит нарушение физических или когнитивных функций, связанное с неправильным функционированием некоторых систем или органов.

К теме Газированные напитки без сахара: могут ли они стать причиной лишнего веса

Если вы полностью отказываетесь от хлеба и цельнозерновой продуктов и никак не заполняете спровоцированный отказом дефицит калорий, вероятно, к концу дня вы почувствуете головную боль и усталость.

Чтобы убедиться, что вы получаете необходимое количество питательных веществ, связанных с зерном включите в рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, ячмень, овес, киноа, макароны с цельнозерновой муки. Регулярное употребление этих продуктов поможет вам получать достаточное количество клетчатки, железа, фолиевой кислоты и магния.