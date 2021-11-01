Що приготувати із залишків гарбуза після Геловіну: корисний пиріг з апельсином

1 листопада 2021 , 12:09
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Джерело:

24 канал

Після святкування Геловіну часто виникає запитання, що робити із залишками гарбуза. Здорово 24 діляться корисним рецептом гарбузового пирога.

Цедра апельсина додасть десерту цитрусового аромату. Детальний рецепт читайте у нашому матеріалі.

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Рецепт гарбузового пирога з апельсином

Інгредієнти


Корисний десерт з гарбуза / Фото Unsplash

  • 2 яйця;
  • 200 грамів борошна;
  • 130 грамів цукру;
  • 70 грамів оливкової олії;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • цедра 1 апельсина;
  • дрібка солі;
  • 200 грамів гарбузового пюре;
  • 100 грамів волоських горіхів.

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Спосіб приготування


Приготуйте гарбузовий пиріг / Фото з інстаграму 

Крок 1. Спершу необхідно приготувати гарбузове пюре. Для цього очистьте гарбуз від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Викладіть овоч на форму для запікання та помістіть у розігріту духовку, щоб він став м'яким. Після цього потрібно охолодити гарбуз та перетворити у пюре за допомогою блендера.

Крок 2. Для приготування тіста потрібно збити у місткість яйця, додати цукор та дрібку солі. Інгредієнти збивайте міксером до утворення світлої піни. Після цього додайте оливкову або кокосову олію, гарбузове пюре і добре перемішайте.

Крок 3. У тісто висипте борошно, розпушувач і замісіть його. Тоді додайте цедру одного апельсина, перемішайте і викладіть у форму для випікання (ви можете зробити один великий пиріг або ж приготувати невеликі кекси з тіста).

Крок 4. Зверху посипте тісто волоськими горіхами, попередньо просушивши їх на сухій пательні. Готуйте десерт 40 – 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Автор: Ірина Бенцак