Що приготувати із залишків гарбуза після Геловіну: корисний пиріг з апельсином

Після святкування Геловіну часто виникає запитання, що робити із залишками гарбуза. Здорово 24 діляться корисним рецептом гарбузового пирога.

Цедра апельсина додасть десерту цитрусового аромату. Детальний рецепт читайте у нашому матеріалі.

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Рецепт гарбузового пирога з апельсином

Інгредієнти



Корисний десерт з гарбуза / Фото Unsplash

2 яйця;

200 грамів борошна;

130 грамів цукру;

70 грамів оливкової олії;

1 чайна ложка розпушувача;

цедра 1 апельсина;

дрібка солі;

200 грамів гарбузового пюре;

100 грамів волоських горіхів.

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Спосіб приготування



Приготуйте гарбузовий пиріг / Фото з інстаграму

Крок 1. Спершу необхідно приготувати гарбузове пюре. Для цього очистьте гарбуз від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Викладіть овоч на форму для запікання та помістіть у розігріту духовку, щоб він став м'яким. Після цього потрібно охолодити гарбуз та перетворити у пюре за допомогою блендера.

Крок 2. Для приготування тіста потрібно збити у місткість яйця, додати цукор та дрібку солі. Інгредієнти збивайте міксером до утворення світлої піни. Після цього додайте оливкову або кокосову олію, гарбузове пюре і добре перемішайте.

Крок 3. У тісто висипте борошно, розпушувач і замісіть його. Тоді додайте цедру одного апельсина, перемішайте і викладіть у форму для випікання (ви можете зробити один великий пиріг або ж приготувати невеликі кекси з тіста).

Крок 4. Зверху посипте тісто волоськими горіхами, попередньо просушивши їх на сухій пательні. Готуйте десерт 40 – 50 хвилин при температурі 180 градусів.