Что приготовить из остатков тыквы после Хэллоуина: полезный пирог с апельсином

После празднования Хэллоуина часто возникает вопрос, что делать с остатками тыквы. Здорово 24 делятся полезным рецептом тыквенного пирога.

Цедра апельсина придаст десерту цитрусовый аромат. Подробный рецепт читайте в нашем материале.

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Рецепт тыквенного пирога с апельсином

Ингредиенты



Полезный десерт из тыквы / Фото Unsplash

2 яйца;

200 граммов муки;

130 граммов сахара;

70 граммов оливкового масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

цедра 1 апельсина;

щепотка соли;

200 граммов тыквенного пюре;

100 граммов грецких орехов.

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Способ приготовления



Приготовьте тыквенный пирог / Фото из инстаграммы

Шаг 1. Для начала необходимо приготовить тыквенное пюре. Для этого очистите тыкву от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Выложите овощ на форму для запекания и поместите в разогретую духовку, чтобы он стал мягким. После этого нужно охладить тыкву и превратить в пюре с помощью блендера.

Шаг 2. Для приготовления теста нужно взбить в емкость яйца, добавить сахар и щепотку соли. Ингредиенты сбивайте миксером до образования светлой пены. После этого добавьте оливковое или кокосовое масло, пюре из тыквы и хорошо перемешайте.

Шаг 3. В тесто высыпьте муку, разрыхлитель и замесите его. Тогда добавьте цедру одного апельсина, перемешайте и выложите в форму для выпечки (вы можете сделать один большой пирог или приготовить небольшие кексы из теста).

Шаг 4. Сверху посыпьте тесто грецкими орехами, предварительно просушив их на сухой сковороде. Готовьте десерт 40 – 50 минут при температуре 180 градусов.