Здоровый десерт – это тот, который приготовлен без муки. А когда в нем сочетаются еще уникальные вкусы миндаля, кокоса и шоколада – это идеально.

Интересно знать Свежие овощи и зелень из грядки: опасность – совсем не в нитратах

Рецепт шоколадного печенья

Ингредиенты

1 стакан измельченного кокоса;

1 стакан жареного миндаля;

пол стакана сахара;

2 столовые ложки какао-порошка;

¼ чайной ложки молотого перца, кардамона, корицы или мускатного ореха;

¼ чайной ложки соли;

⅓ стакана шоколадной стружки;

3 яичных белка;

2 столовые ложки сахарной пудры.

К теме Приготовь сам: домашние тарталетки с сыром и клюквой

Способ приготовления



Приготовьте полезный десерт / Фото Unsplash

Шаг 1. Высыпьте в блендер кокос, миндаль, сахар, какао, душистый перец (или кардамон, корицу или мускатный орех) и соль. Превратите ингредиенты в однородную смесь. Тогда добавьте шоколад и сбивайте еще раз.

Шаг 2. В емкость вылейте яичные белки и слегка взбейте их. Затем добавьте в смесь сухих ингредиентов и взбивайте в блендере до образования теста.

Шаг 3. Выстелите форму для выпекания пергаментной бумагой и выложите небольшие горки из шоколадной смеси.

Шаг 4. Разогрейте духовку в 170 градусов и поместите туда десерт на 22 – 24 минуты, пока печенье не станет жестким и его можно будет легко отделить от бумаги. Выньте десерт из духовки и оставьте на 30 минут, чтобы он остыл.