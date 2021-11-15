Здоровый десерт – это тот, который приготовлен без муки. А когда в нем сочетаются еще уникальные вкусы миндаля, кокоса и шоколада – это идеально.
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Рецепт шоколадного печенья
Ингредиенты
- 1 стакан измельченного кокоса;
- 1 стакан жареного миндаля;
- пол стакана сахара;
- 2 столовые ложки какао-порошка;
- ¼ чайной ложки молотого перца, кардамона, корицы или мускатного ореха;
- ¼ чайной ложки соли;
- ⅓ стакана шоколадной стружки;
- 3 яичных белка;
- 2 столовые ложки сахарной пудры.
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Способ приготовления
Приготовьте полезный десерт / Фото Unsplash
Шаг 1. Высыпьте в блендер кокос, миндаль, сахар, какао, душистый перец (или кардамон, корицу или мускатный орех) и соль. Превратите ингредиенты в однородную смесь. Тогда добавьте шоколад и сбивайте еще раз.
Шаг 2. В емкость вылейте яичные белки и слегка взбейте их. Затем добавьте в смесь сухих ингредиентов и взбивайте в блендере до образования теста.
Шаг 3. Выстелите форму для выпекания пергаментной бумагой и выложите небольшие горки из шоколадной смеси.
Шаг 4. Разогрейте духовку в 170 градусов и поместите туда десерт на 22 – 24 минуты, пока печенье не станет жестким и его можно будет легко отделить от бумаги. Выньте десерт из духовки и оставьте на 30 минут, чтобы он остыл.
Перед подачей посыпьте печенье сверху сахарной пудрой и кушайте.