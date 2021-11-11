Оригинальный соус готовят из кунжута. Здорово 24 делятся полезным рецептом и рассказывают о преимуществах употребления.

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Паста тахини

Для приготовления используют 100% кунжут, содержащий очень много кальция. Он полезен для организма и отлично заменит молочные продукты, если вы их не любите. Дело в том, что нехватка кальция не сразу заметна в теле, но со временем может привести к деминерализации костей и повысить риски их переломов.



Кунжут полезен для костей / Фото Unsplash

Для приготовления пасты вам понадобится всего 2 ингредиента:

500 граммов кунжутных семян;

120 миллилитров оливкового масла.

Способ приготовления:

Шаг 1. Обжарьте на сковороде семена кунжута в течение 10 – 12 минут на медленном огне, постоянно перемешивая. Будьте внимательны, семена должны немного подсушиться, но не подгореть.

Шаг 2. Сыпьте семена в блендер, добавьте оливковое масло и сбейте до однородной массы. Хранить пасту можно в течение 1 месяца в холодильнике. Перед использованием пасту рекомендуется перемешать.

Вкус пасты имеет интересную горчинку. Ее можно есть в чистом виде, или добавлять в блюда. Для заправки можно приготовить соус из кунжутной пасты, в котором сочетаются кисло-сладкие вкусы. Его можно использовать для овощей и фруктов.



Приготовьте пасту из кунжута / Фото Unsplash

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Рецепт приготовления соуса тахини:

2 столовые ложки кунжутной пасты;

2 столовые ложки лимонного сока;

1 столовая ложка кленового сиропа;

2 столовые ложки воды.