Оригинальный соус готовят из кунжута. Здорово 24 делятся полезным рецептом и рассказывают о преимуществах употребления.
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Паста тахини
Для приготовления используют 100% кунжут, содержащий очень много кальция. Он полезен для организма и отлично заменит молочные продукты, если вы их не любите. Дело в том, что нехватка кальция не сразу заметна в теле, но со временем может привести к деминерализации костей и повысить риски их переломов.
Кунжут полезен для костей / Фото Unsplash
Для приготовления пасты вам понадобится всего 2 ингредиента:
- 500 граммов кунжутных семян;
- 120 миллилитров оливкового масла.
Способ приготовления:
Шаг 1. Обжарьте на сковороде семена кунжута в течение 10 – 12 минут на медленном огне, постоянно перемешивая. Будьте внимательны, семена должны немного подсушиться, но не подгореть.
Шаг 2. Сыпьте семена в блендер, добавьте оливковое масло и сбейте до однородной массы. Хранить пасту можно в течение 1 месяца в холодильнике. Перед использованием пасту рекомендуется перемешать.
Вкус пасты имеет интересную горчинку. Ее можно есть в чистом виде, или добавлять в блюда. Для заправки можно приготовить соус из кунжутной пасты, в котором сочетаются кисло-сладкие вкусы. Его можно использовать для овощей и фруктов.
Приготовьте пасту из кунжута / Фото Unsplash
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Рецепт приготовления соуса тахини:
- 2 столовые ложки кунжутной пасты;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 1 столовая ложка кленового сиропа;
- 2 столовые ложки воды.
Все ингредиенты перемешайте в емкости и вкушайте.