Супермаркет открыл дверь в фантастический свет 16 сентября по адресу Боярское лесничество, квартал 103. Рассказываем, почему такая инициатива является полезной как для родителей, так и для детей.

Читайте также Какая опасность подстерегает детей в песочнице

Все дети получат паспорт / Фото "Сильпо"

Дети, которые вместе с родителями придут в магазин, могут получить "паспорт" феи или эльфа. Известно, что волшебные силы поддерживает здоровая еда. Именно поэтому торжественное посвящение в фею или эльфа возможно только при одном условии – пообещать родителям есть полезные продукты: чаще хрустеть морковкой или яблоком, не придираться к брокколи и цветной капусте. После искреннего обещания уполномоченная фея торжественно провозгласит малыша почетным жителем "Долины Фей".

Приучить детей есть больше овощей и фруктов – порой настоящий вызов, – говорит директор по маркетингу «Сільпо» Екатерина Огуряева. – Исследование программы Healthy Eating Research свидетельствует о том, что любимые персонажи детей влияют на их выбор пищевых продуктов, поскольку малыши эмоционально привязаны к героям сказок или мультфильмов. Мы заботимся о том, чтобы у родителей был широкий выбор качественных продуктов для своей малышни, а дети ели вкусную и полезную пищу с удовольствием. Надеюсь, что эмоции, которые мы подарим маленьким феям и эльфам, разовьют у них здоровые пищевые привычки».

Интерьер тематического супермаркета / Фото "Сильпо"

Дизайн супермаркета погружает в атмосферу сказки: на входе гостей встречает волшебница, а еще одна фея летит рядом с огромным сказочным драконом, который выпускает из пасти дым и имеет размах крыльев 14 метров. Тематически оформлены и колонны в торговом зале – они выполнены в виде деревьев с домиками на ветвях.

Инициатива должна приучить детей к здоровой пище / Фото "Сильпо"

Главный дом фей размещен над островом Гастрономии. Антураж дополняют котел с димомашиною, сказочный мост, коконы и лодочки, в которых живут феи.

Взглянув в интерактивное зеркало, гости примеряют на себя образы феи или эльфа. Провожают посетителей магазина кассовые лайтбоксы, изготовленные в виде фонарей.