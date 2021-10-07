Женщина начала придерживаться кето-диеты в 2018 году и за год похудела на 54 килограмма. Здорово 24 рассказывает, какие ошибки не стоит допускать в питании, чтобы не подвергнуть себя опасности.

Полезно Свежие овощи и зелень с грядки: опасность – вовсе не в нитратах

Как кето-диета лишила возможности нормально питаться

Навязчивое перечитывания этикеток

Кето-диета предусматривает контроль калорий. Их следует потреблять меньше, чем требуется организму для выполнения ежедневных функций. Это вызвало у женщины страх съесть больше, чем нужно, поэтому она навязчиво перечитывала все этикетки и считала все, что съела. Эта привычка осталась и до сих пор и не дает ей возможности свободно питаться.

"Если я превышу количество углеводов на 20 граммов, это испортит мне день"



Девушка похудела на 54 килограмма / Фото Insider

Кетогенные диеты в основном делают акцент на продуктах с высоким количеством жиров и низким содержанием углеводов, которые не должны превышать 20 граммов в день. В эту норму очень трудно вместить пищу, разве что низкоуглеводные овощи. Есть картофель, рис, хлеб или макароны нельзя. И каждый раз, когда женщина съедала цельнозерновые тосты или банан, то чувствовала неудачником.

Постоянные срывы

Кето диета очень жесткая. Такие длительные и строгие ограничения приводят к срывам, ведь не остается совсем места для любимых угощений даже в маленьких порциях.

Возможно, это не проблема для людей, у которых не было проблем с избыточным питанием, но знания, что я не могу что-то иметь, только делает его более привлекательным,

– рассказывает Дженнифер Стил.

Я принимала неправильную пищу



Кето-диета имеет недостатки / Фото Unsplash

Ограниченный выбор пищи с низким количеством углеводов и высоким содержанием жиров оставлял мало выбора, поэтому для того, чтобы чувствовать себя сытой, девушка потребляла протеиновые батончики с сахаром, печенье и сладости, а также продукты с высоким содержанием жира, такие как колбаса и бекон. Это привело к чрезвычайно повышенному уровню холестерина.

Слишком сильные ограничения

Феерические результаты стали поощрением к еще большим ограничениям. Девушка начала потреблять меньше калорий, чем требовалось, учитывая вес и уровень активности.

Я знала, что преувеличиваю, но часть меня цеплялась за успех и хотела продолжать усложнять процесс для быстрых результатов,

– рассказывает женщина.

К теме Как мы разрушаем витамины в пище и напитках: методы их сохранения

Отказ от полезных продуктов



Девушка не могла есть все полезные продукты / Фото Unsplash