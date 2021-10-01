Рецепт смачної та корисної вечері: тарт з грибами та козячим сиром

Замінити стандартну вечерю можна новим цікавим рецептом. Якщо у вашому холодильнику є гриби, додайте козячий сир та приготуйте корисний тарт.

Корисно, смачно і точно сподобається рідним – це про нову цікаву страву у вашому раціоні. Ділимось рецептом тарти з грибами та козячим сиром.

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Рецепт корисної вечері

Інгредієнти

Для приготування тіста вам знадобиться:

100 грамів борошна;

40 грамів вершкового масла;

25 мілілітрів води;

щіпка солі.

Для начинки підготуйте:

150 – 200 грамів грибів;

пів цибулини;

2 чайні ложки оливкової олії;

40 грамів козячого сиру;

чебрець до смаку

невеликий пучок листя шпинату;

пів чайної ложки гірчиці;

1 столова ложка 15% сметани;

2 – 3 суцвіття цвітної капусти.

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Спосіб приготування

Крок 1. У блендер висипте борошно, сіль, додайте масло та добре збийте. Перекладіть суміш у більшу місткість, вилийте воду, замісіть тісто та покладіть його у холодильник.

Крок 2. Розігрійте пательню з олією, підсмажте подрібнену цибулю, чебрець та гриби. Паралельно приготуйте цвітну капусту: відваріть її в окропі протягом 3 – 5 хвилин. Витягніть тісто з холодильника та розкачайте шириною 3 – 4 міліметри.

Крок 3. Для начинки змішайте гриби, підсмажені з цибулею, додайте сметану, гірчицю, сіль і перець. Тісто розкладіть у формі, залишаючи вільний край 3 – 4 сантиметри для бортиків. Викладіть грибну начинку та цвітну капусту.⠀

Крок 4. Випікайте 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього посипте тарту сиром, шпинатом і залиште у теплій духовці на 3 хвилини.