Рецепт вкусного и полезного ужина: тарт с грибами и козьим сыром

1 октября 2021 , 09:47
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Инстаграм Татьяны Лакусты

Заменить стандартный ужин можно новым интересным рецептом. Если в вашем холодильнике есть грибы, добавьте козий сыр и приготовьте полезный тарт.

Полезно, вкусно и точно понравится родным – это о новом интересном блюде в вашем рационе. Делимся рецепту тарта с грибами и козьим сыром.

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Рецепт полезного ужина

Ингредиенты

Для приготовления теста вам понадобится:

  • 100 граммов муки;
  • 40 граммов сливочного масла;
  • 25 миллилитров воды;
  • щепотка соли.

Для начинки подготовьте:

  • 150 – 200 граммов грибов;
  • пол луковицы;
  • 2 чайные ложки оливкового масла;
  • 40 граммов козьего сыра;
  • тимьян по вкусу
  • небольшой пучок листьев шпината;
  • пол чайной ложки горчицы;
  • 1 столовая ложка 15% сметаны
  • 2 – 3 соцветия цветной капусты.

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Способ приготовления

Шаг 1. В блендер высыпьте муку, соль, добавьте масло и хорошо взбейте. Переложите смесь в большую емкость, вылейте воду, замесите тесто и положите его в холодильник.

Шаг 2. Разогрейте сковороду с маслом, поджарьте измельченный лук, тимьян и грибы. Параллельно приготовьте цветную капусту: отварите ее в кипятке в течение 3 – 5 минут. Извлеките тесто из холодильника и раскатайте толщиной 3 – 4 миллиметра.

Шаг 3. Для начинки смешайте грибы, поджаренные с луком, добавьте сметану, горчицу, соль и перец. Тесто разложите в форме, оставляя свободный край 3 – 4 сантиметра для бортиков. Выложите грибную начинку и цветную капусту. ⠀

Шаг 4. Выпекайте 20 –25 минут при температуре 180 градусов. После этого посыпьте тарту сыром, шпинатом и оставьте в теплой духовке на 3 минуты.

Автор: Ірина Бенцак