Продукти антистрес: що з'їсти, аби заспокоїтись

Щодня ми стикаємось з багатьма зовнішніми подразниками та неприємними ситуаціями: у транспорті, на роботі чи в магазинах. Для багатьох єдиний вихід забути про негатив – заїсти його чимось смачненьким.

Солодощі та шкідливі снеки, які ми зазвичай обираємо, коли злі, не принесуть користі організму та нашкодять фігурі. Ми підготували для вас список продуктів, які мають антистресові властивості та принесуть тільки користь та спокій у ваше життя.

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Ці продукти допоможуть знизити рівень стресу



Не зловживайте солодким під час стресу / Фото Unsplash

Що таке стрес

Стрес – це природний та нормальний стан для організму. Головне завдання кожного з нас – не оберігати себе він нього, а не допустити виходу зі шкали нормальності, тобто переходу в стан хронічного. Наприклад, якщо ви побачили тигра, адреналін і кортизол в організмі запустили імунологічну реакцію: швидкий пульс, напружені м'язи та все тіло готується до боротьби за виживання. Після того, коли небезпека зникла, ви можете легко повернутись у стан спокою: м'язи розслабляються, пульс приходить у норму, гіпоталамус і наднирники заспокоюються.

При затяжному або хронічному стресі реакція не припиняється і стан спокою не приходить. В результаті, гормони стресу негативно впливають на функціонування імунної системи. Тому люди, які перебувають в хронічному стресі, частіше хворіють.

Що з'їсти, коли злий: список антистрес-продуктів

Ці продукти допоможуть знизити рівень стресу та заспокоїтись. Тому прихопіть щось із цього списку зі собою, і смакуйте протягом дня.



Вживайте ці продукти, коли злі / Фото Unsplash

яловича печінка, індичка;

магнієва мінеральна вода;

какао;

мигдаль, волоський горіх, фісташки;

банан;

авокадо;

дика морська або океанічна риба;

морська капуста;

чорниця;

чорний шоколад;

зелені листові овочі;

помідор.

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