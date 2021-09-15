Продукты антистресс: что съесть, чтобы успокоиться
Ежедневно мы сталкиваемся с многими внешними раздражителями и неприятными ситуациями: в транспорте, на работе или в магазинах. Для многих единственный выход забыть о негативе – заесть его чем-то вкусненьким.
Сладости и вредные снеки, которые мы обычно выбираем, когда злые, не принесут пользы организму и навредят фигуре. Мы подготовили для вас список продуктов, которые имеют антистрессовые свойства и принесут только пользу и спокойствие в вашу жизнь.
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Эти продукты помогут снизить уровень стресса
Не злоупотребляйте сладким во время стресса / Фото Unsplash
Что такое стресс
Стресс – это естественное и нормальное состояние для организма. Главная задача каждого из нас – не оберегать себя он него, а не допустить выхода из шкалы нормальности, то есть перехода в состояние хронического. Например, если вы увидели тигра, адреналин и кортизол в организме запустили иммунологическую реакцию: быстрый пульс, напряженные мышцы и все тело готовится к борьбе за выживание. После того как опасность исчезла, вы можете легко вернуться в состояние покоя: мышцы расслабляются, пульс приходит в норму, гипоталамус и надпочечники успокаиваются.
При затяжном или хроническом стрессе реакция не прекращается и состояние покоя не приходит. В результате, гормоны стресса отрицательно влияют на функционирование иммунной системы. Поэтому люди, которые находятся в хроническом стрессе, чаще болеют.
Что съесть, когда злой: список антистресс-продуктов
Эти продукты помогут снизить уровень стресса и успокоиться. Поэтому прихватите что-то из этого списка с собой, и ешьте в течение дня.
Употребляйте эти продукты, когда злые / Фото Unsplash
- говяжья печень, индейка;
- магниевая минеральная вода;
- какао;
- миндаль, грецкий орех, фисташки;
- банан;
- авокадо;
- дикая морская или океаническая рыба;
- морская капуста;
- черника;
- черный шоколад;
- зеленые листовые овощи;
- помидор.
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