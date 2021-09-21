Прихована небезпека олії: який вид обрати, щоб не нашкодити здоров'ю

Різноманітність олій на прилавку часом збиває з пантелику. Вибрати "правильну" заправку для салатів – справа не з простих. Що потрібно знати про олію та як правильно її вживати – далі.

У натуральній олії міститься чимало корисних поживних речовин, які необхідні людському організму. Усі з них мають свої особливості. З чого слід виходити при виборі олії та як її вживати, щоб вона не завдала шкоди організму.

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Кукурудзяна олія

Кукурудзяну олію отримують із зародків кукурудзи. Вона багата вітамінами, мінералами й ненасиченими жирними кислотами. Крім того, кукурудзяна олія містить ситостерол і фосфоліпіди, які сприяють зниженню рівня холестерину в крові. Ці речовини ефективні при профілактиці гіпертонії, гіперліпідемії та гіперглікемії. Також тут високий рівень вітаміну Е й антиоксидантів, які забезпечують молодість шкіри.

Кукурудзяна олія нестійка до високих температур, тому застосовується лише для заправки.

Ріпакова олія

Ріпакова олія теж багата на вітамін Е, каротин, різні жирні кислоти і фосфоліпіди. Засвоюваність цієї олії може досягати понад 90%. Також продукт підвищує еластичність кровоносних судин, уповільнює старіння та знижує рівень холестерину в крові.

Соняшникова олія

Соняшникова олія відома високим вмістом лінолевої кислоти. В ній міститься велика кількість ненасичених жирних кислот, які сприяють регенерації і росту клітин, збереженню здоров'я шкіри, а також зниженню рівня холестерину в крові, тригліцеридів і кров'яного тиску.

Соняшникова олія також відрізняється високим вмістом вітаміну Е, а вміст лінолевої кислоти може досягати близько 70%.

Оливкова олія

Оливкова олія / Фото 123rf

Багато дієтологів вважають саме цю олію головним фаворитом ринку. Вона багата на мононенасичені жири, а технологія її виробництва допомагає зберегти всі поживні речовини.

Оливкова олія відрізняється високою термостійкістю і може використовуватися для тушкування та запікання різних видів м'яса і овочів. Страви, приправлені оливковою олією, відрізняються чудовим смаком і неповторним ароматом.

Кунжутна олія

Ця рослинна олія з високою харчовою цінністю, багата ненасиченими жирними кислотами, вітаміном Е і лінолевою кислотою.

Ця олія найбільше підходить для холодних страв. Тут містяться фенольні сполуки та сезамін, які мають антиоксидантні властивості.

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Як вживати олію без шкоди для здоров'я

1. Не перевищуйте щоденну норму

Згідно з рекомендаціями, середня норма олії – 25 – 35 грамів на день. Це орієнтовно 2 з половиною столові ложки продукту.

2. Не обмежуйте себе одним видом олії

Не існує ідеальної олії. Всі вони відрізняються за складом, жирністю та харчовою цінністю. Тому дієтологи рекомендують чергувати різні види олій.

3. Використовуйте різні види олій для різної їжі

Використовуйте різні види олій для різної їжі / Фото 123rf

Лляна та оливкова олії більше підходять для салатів, а соєва, ріпакова та арахісова кращі для приготування їжі в духовці. Для смаження при високих температурах підійде кокосова олія.

4. Контролюйте температуру нагріву

Смаження на сильному вогні призводить до втрати корисних речовин, що містяться в харчах. Тому під час смаження на олії обов'язково контролюйте температуру, зменшуйте час приготування їжі та не забувайте включати витяжку.

5. Не їжте олію, яка гірчить

Олія з різким специфічним запахом, навіть якщо її термін придатності досі не вийшов, не рекомендована до вживання. Гіркота та зміна запаху вказує на сильне окислення олії. Цей процес руйнує ненасичені жирні кислоти та вітаміни, що містяться в олії, і призводить до утворення шкідливих для людського організму речовин.